Prodejci: Lidé se vracejí do společnosti, poptávají zkrášlovací služby i kosmetiku

Lidé se po omezeních spojenými s pandemií koronaviru vracejí podle prodejců do společnosti. Roste zájem o kosmetické a další zkrášlovací služby, vyšší poptávka je po vlasové kosmetice. V porovnání s posledními dvěma lety v některých obchodech klesly prodeje barev na vlasy, naopak stoupl zájem o přípravky na konečnou úpravu účesů. Rostou i prodeje ozdob na nehty a barevných laků.

Na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech je v pátek a v sobotu otevřen veletrh For Beauty zaměřený na kosmetiku, kadeřnictví, nehtový design nebo vybavení salonů a spa center. Koná se dvakrát ročně, na podzim se na stejném místě uskuteční 7. a 8. října.

Prodeje služeb v salonech krásy tradičně rostou podle portálu Slevomat zjara, druhý vrchol bývá po létě, když se lidé vrátí z dovolené. V současné době jsou zhruba na stejné úrovni jako před pandemií koronaviru. Protiepidemická opatření, která významně podnikatelům ve službách omezila činnost, si vynutila zdražování. Za poslední rok ceny ve službách stouply o deset až 15 procent, uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý. Největší vlnu zdražování mají kosmetické a zkrášlovací služby podle něj zřejmě za sebou. Ovlivnit by je nyní mohly vysoké ceny energií, dodal.

Drogerie dm zaznamenaly v prvním čtvrtletí letošního roku 30procentní nárůst stylingových přípravků na vlasy ve srovnání se stejným obdobím loni. Prodeje v celé kategorii vlasové kosmetiky meziročně stouply o jednotky procent, řekl manažer komunikace dm Jiří Peroutka. Barvy na vlasy ale lidé kupovali podle něj méně než loni.

V e-shopu s parfémy a kosmetikou Notino patří vlasová kosmetika dlouhodobě k nejsilnějším kategoriím a poptávka podle mluvčí e-shopu Andrey Kabické každoročně roste. "V letošním roce pozorujeme, že zákazníci na našem webu vyhledávají více přírodní vlasovou kosmetiku, a to o 17 procent. Jedná se třeba o přírodní masky na vlasy nebo barvy. Velmi populární jsou také organické a bio produkty," uvedla.

U péče a laků na nehty dm drogerie evidují od ledna do března meziroční pokles prodejů v jednotkách procent. "To může být způsobeno tím, že v loňském roce byl v tomto období vyhlášený lockdown, ženy tudíž nemohly docházet do specializovaných salonů," řekl Peroutka. Společnost dm u laků na nehty zjišťovala oblibu barev. Překvapivě se v první desítce podle Peroutky neobjevila červená. Zákazníci nejvíce kupují černé a bílé laky, oblíbené jsou také růžové odstíny, ale i bezbarvé laky, uvedl.

Notino v poslední době sleduje vyšší zájem o barvy a ozdoby na nehty. Nejvyhledávanějšími barvami je podle Kabické červená, zelená a hnědá. U ozdob se do obliby vrátily nálepky, jejich vyhledávání vzrostlo meziročně zhruba 2,5násobně. Poptávané jsou i další doplňky na zdobení nehtů, doplnila Kabická.