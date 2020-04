Prodejny nad 200 metrů můžou být o svátcích v nouzovém stavu otevřené

Pokud by na Velikonoční pondělí platil nouzový stav, budou moci být otevřené i prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nadále by ale platila opatření vlády a ministerstva zdravotnictví týkající se zákazu maloobchodního prodeje. Výjimka by se tak vztahovala především na potravinářské řetězce, které by za běžných okolností musely mít podle zákona o prodejní době zavřeno. Sdělil to mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.

Zákon o prodejní době v maloobchodě podle Frölicha při nouzovém stavu neplatí. S upozorněním, že by velké prodejny s potravinami měly být v provozu i na Velikonoční pondělí, přišel tento týden už mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček. Nakoupit si každý den v týdnu podle něj umožní, aby se v prodejnách netvořily fronty a všichni zákazníci si mohli pohodlně nakoupit s bezpečným minimálně dvoumetrovým odstupem. "A naši lidé dostanou sváteční příplatek, o tuto práci určitě bude velký zájem," dodal.

Nouzový stav kvůli koronaviru v České republice platí od 12. března na 30 dní. Ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) prosazovali jeho prodloužení o dalších 30 dní, tedy do 11. května. Zástupci opozičních stran byli proti. Babiš ve čtvrtek pro Českou televizi uvedl, že souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna. Tento termín chtějí podpořit i komunisté a Piráti. Prodloužení nouzového stavu musí schválit Sněmovna, která o tom bude jednat v úterý.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Loni byly ze zákona vyňaty velkoobchody. Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince a na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12.00. Omezení provozní doby se nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních.

Podnikatelské svazy zákon o prodejní době opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 svátků.