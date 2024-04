Profesionalizace armády byla krokem správným směrem, řekla Černochová

Profesionalizace armády byla nepochybně krokem správným směrem, vedla ale i k tomu, že si společnost přestala uvědomovat svou odpovědnost za obranu země a nabyla pocit, že se o ni mají starat jenom a pouze vojáci. Na dnešním slavnostním nástupu na Vítkově při příležitosti 20 let od vzniku aktivních záloh to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Lidi, kteří chtějí udělat víc než zbytek společnosti, je třeba ocenit, míní.

Na obraně země se musí podle zástupce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče podílet celá společnost, nejen profesionální vojáci. Zkušenost z konfliktu na Ukrajině podle něj ukazuje význam dobře připravených záloh, bez kterých se neobejde armáda žádné země.

Lidé mohou do aktivních záloh vstoupit od roku 2004, ke konci roku 2023 bylo 4266 záložníků, 10,8 procenta z toho byly ženy. Do roku 2030 by chtěla mít armáda 10.000 záložníků. "Pokud chceme naplnit cíl 10.000 mužů a žen v aktivní záloze do roku 2030, musíme dělat víc a na jejím rozvoji musíme stále intenzivně pracovat," řekla ministryně. V dohledné době chce učinit kroky, které rekrutační cíl pomohou splnit.

"Snažíme se dávat nové a nové benefity pro příslušníky aktivní zálohy, aby do ní lidé chtěli přijít," řekla Černochová novinářům. Důležité je podle ní oslovovat mladou generaci, věkový průměr příslušníků aktivních záloh je podle ní kolem 50 let. Ministerstvo obrany proto jedná s vysokými školami o možnosti nabízet dobrovolný výcvik studentům. "Není to o tom, že bychom chtěli mobilizovat občany, ale chceme v občanech vyvolat zájem o obranu naší země," řekla.

Aktivní zálohy jsou podle Černochové pro lidi, kteří si z nějakého důvodu nezvolili kariéru v armádě, ale chtějí se podílet na obraně země. "Budeme přemýšlet o tom, co můžeme těmto lidem dál nabídnout, budeme se snažit odstraňovat překážky, které třeba jsou někdy na straně zaměstnavatelů," uvedla.

Vojáci aktivních záloh pomáhali v minulosti podle ministryně například při povodních, covidu-19 nebo při ochraně hranic před nelegální migrací. Vyjíždějí také do zahraničních operací, působí mimo jiné na Slovensku.

Na slavnostním nástupu byl dnes Křížem obrany státu ministra obrany ČR vyznamenán bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Ocenění se uděluje za hrdinství v boji, za vynikající velitelskou činnost v boji nebo těm, kteří se s nasazením vlastního života nebo zdraví zcela výjimečným způsobem zasloužili o obranu ČR.

Další tři vojáci obdrželi Záslužný kříž ministra obrany třetího stupně, 24 příslušníků bylo oceněno Medailí za služby v aktivních zálohách. Nastoupení vojáci obdrželi také pamětní mince.

Kromě vojáků z povolání a aktivních záloh mají lidé od loňska možnost zapojit se do obrany země i v takzvaném dobrovolném předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.