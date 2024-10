Profesor Jiří Vorlíček je světově uznávaným odborníkem v oblasti onkologie

Profesor Jiří Vorlíček, který 24. října oslaví osmdesátiny, je světově uznávaným odborníkem v oblasti onkologie. Dvacet let byl přednostou Interní hematoonkologické kliniky FN Brno. Byl i děkanem Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a před odchodem do důchodu v roce 2014 byl šest let ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně, který je největším onkologickým centrem v zemi.

Rodák z Havlíčkova Brodu Vorlíček absolvoval Lékařskou fakultu (LF) Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Vorlíčkova kariéra začala v Masarykově onkologickém ústavu, kam v roce 1969 nastoupil jako lékař. V letech 1973 až 1984 působil v brněnské Fakultní nemocnici s poliklinikou (dnes FN u svaté Anny). Stál u zrodu interní hematoonkologické kliniky, jejímž přednostou byl od roku 1989. Několik let byl děkanem Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity a později jejím proděkanem.

Vorlíček je autorem rozsáhlého odborného díla a držitelem mnoha vědeckých ocenění. Jako někdejší předseda České onkologické společnosti je spoluautorem národního onkologického programu a zasadil se i o vznik sítě 13 komplexních onkologických center. Podle odborníků posunul Vorlíček českou onkologii nesmírně kupředu. Velmi se zasloužil o vysokou kvalitu diagnosticko-terapeutického procesu, o to, aby česká onkologie měla dostatečné vybavení a aby byla v ČR zavedena nejmodernější terapie odpovídající světovému standardu. Publikoval doma i v zahraničí a rovněž se věnoval populárně-naučné a osvětové činnosti a vedl studenty a mladé začínající lékaře, kteří byli nedílnou součástí jeho výzkumných týmů.

V roce 2007 mu prezident Václav Klaus udělil medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Mimo jiné mu byla udělena i Cena města Brna (2014) či Stříbrná medaile Masarykovy Univerzity (2019). V roce 2010 Vorlíček neúspěšně kandidoval za TOP 09 + STAN do Senátu v obvodě Brně-město.