Projekt Školní ulice cílí na bezpečnost dětí

Projekt pražského magistrátu s názvem Školní ulice má zajistit vyšší bezpečnost dětí při příchodu do školy a upozornit rodiče na jiné možnosti dopravy svých potomků na vyučování. Projekt, který spočívá v zákazu vjezdu motorových vozidel do prostoru před školou před ranním začátkem vyučování, se od pondělí s podporou radnice městské části a občanského sdružení Pražské matky testuje u základních škol Stoliňská a Chodovická v Praze 20. Za magistrát to řekla hlavní koordinátorka projektu Karolína Klímová.

"Chceme mimo jiné ukazovat, že docházka do školy pěšky nebo jízda na kole je dobrá pro zdraví dětí. Učí je také pohybovat se samostatně ve městě," řekla Klímová. Upozornila, že samy děti mnohdy označují prostranství před školou za nebezpečné z důvodu rušné dopravy.

Projekt cílí zvláště na rodiče dětí. "Věříme, že se mnozí časem naučí si nacházet jiné způsoby dopravy dětí do školy než autem až před budovu školy a hlavní vchod," doplnila. Školy tak budou děti motivovat k cestě do školy pěšky, na kole nebo třeba na koloběžce.

Podle ředitele školy Stoliňská v Praze 20 Martina Březiny se před budovou školy před vyučováním pohybuje asi 150 aut. Školu navštěvuje asi 500 dětí. Úpravu vjezdu do Stoliňské ulice podle něj mnozí rodiče uvítali a opatření respektují. Pozitivně kvitují, že se dopravní situace u školy zklidní. Zákaz vjezdu před školu však vzbuzuje i negativní emoce. Některým osloveným rodičům se nelíbí cesta restrikce. "Namísto pozitivní motivace se jen něco zakáže. Navíc očekávám, že po ukončení projektu se auta před školu zase vrátí," uvedl jeden z oslovených rodičů.

Zákaz vjezdu motorových vozidel do ulic před zmíněnými školami v Horních Počernicích platí od 7:30 do 8:00 ve dny, kdy se koná vyučování. Výjezd z ulice omezený není a zákaz vjezdu neplatí pro osob se zdravotním omezením. Omezení potrvá do 30. září. Poté budou pracovníci magistrátu a městské části vyhodnocovat získaná data. Potvrdí-li se, že prostranství před školou je díky zákazu vjezdu automobilů bezpečnější, mohl by být podle Klímové projekt rozšířený na další školy. Jak postupovat by radnicím měl napovědět manuál, který bude vytvořený na základě získaných dat.