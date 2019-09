Projektanti lávky v Nymburku požádali o povolení stavby

Projektanti nové lávky přes Labe v Nymburku požádali o územní a stavební povolení. Povolení by mohli získat do dvou měsíců, nenastanou-li komplikace. Město pak vybere zhotovitele stavby. Stavět se začne příští rok na přelomu jara a léta, řekl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous. Původní lávku muselo město nechat kvůli havarijnímu stavu loni zbourat. Nová má stát zhruba 40 milionů korun.

Podle Černohouse podali projektanti z firmy Stráský, Hustý a partneři žádost o povolení ve čtvrtek 12. září. "Obdrželi již všechna potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, organizací a správců sítí, která byla zapotřebí," řekl mluvčí. Obecně by se měl úřad k žádosti vyjádřit do 30 dní, ve složitějších případech do 60 dní.

Původní lávku uzavřel Nymburk pro pěší v prosinci 2017, lodě nesměly proplouvat pod lávkou od loňského června, město ve stejnou dobu uzavřelo prostranství na obou březích pod lávkou. Provoz na řece byl obnoven po dvou měsících 8. srpna. Lávka byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, jež se předloni zřítila do Vltavy.

Projektovou dokumentaci vytvořila společnost Stráský, Hustý a partneři. Jednatelem firmy i autorem návrhu je projektant Jiří Stráský, právě on navrhoval lávku v Praze-Troji i tu předešlou v Nymburku.