Projev k Velikonocům: Zeman vyzval k solidaritě

Prezident Miloš Zeman vyzval v dvouminutovém projevu k solidaritě a sounáležitosti. V souvislosti s Velikonocemi, největším křesťanským svátkem, ho o vystoupení požádal kardinál Dominik Duka, uvedl prezident. V řeči vysílané po poledni Českou televizí zdůraznil, že se nechce věnovat ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději. "Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit," uvedl.

"Nemůžeme ji uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích, ale můžeme ji uzdravit přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sounáležitostí," doplnil. Požádal, aby lidé milovali děti, které jsou budoucností. "Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost. A úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí," pokračoval. K Velikonocům, které před tím označil i za svátky návratu jara, popřál divákům víru, naději a lásku.

V předcházejícím rozhovoru pro televizi Prima Zeman na dotaz, zda epidemie změní českou společnost, uvedl, že společnost se bude měnit jako se měnila poslední desítky let. "Myslím že na tuto epidemii budeme vzpomínat jako na něco, co přešlo, jako na povodně, starší na dětskou obrnu nebo plané neštovice, ale nemyslím, že zrovna tato epidemie společnost změní. Bude ji měnit především mladá generace, která teď nastupuje do práce," uvedl.

Podle předsedy opoziční občanské demokracie Petra Fialy je dobře, že prezident mluvil o hodnotách, jako je solidarita a sounáležitost. Měl by podle něj jít příkladem. "Velikonoční promluva pana prezidenta byla plna slov o lásce, porozumění, solidaritě aj. Je dobře, ze mluvil k občanům o těchto hodnotách. Doufejme, že sám půjde příkladem," uvedl Fiala na twitteru.