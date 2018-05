Proplácení prvních dnů nemoci? Bude to průšvih, tvrdí Babiš

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se staví kriticky k obnovení proplácení prvních dnů nemoci. Bude to průšvih, řekl ve čtvrtek na přednášce na Vysoké škole ekonomické (VŠE). Zároveň ale uvedl, že schválení takového opatření je nutné, aby vznikla vláda s důvěrou. Zrušení takzvané karenční doby požaduje ČSSD, s níž ANO jedná o vytvoření menšinového kabinetu, který by podporovala KSČM.

"My to říkáme, že to bude průšvih, že nejsou lidi, že to bude zneužíváno," řekl Babiš. Zneužívání by podle něj mohlo zabránit zavedení elektronických neschopenek, přesto se ale staví ke zrušení karenční doby kriticky. "Já vím, že je to problém. Ale musíte si vybrat, buď chcete vládu s důvěrou, nebo něco jiného," řekl.

Zrušení karenční doby požadovala při vyjednávání o vládě sociální demokracie a ANO na její požadavek přistoupilo. Podle středeční dohody vyjednávačů obou uskupení by proplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání by mohlo být obnoveno od začátku července 2019, lidé by dostávali 60 procent mzdy.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku koaliční vláda bývalého předsedy ODS Mirka Topolánka. Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté úpravu nechali v platnosti.

Babiš, jehož kabinet v lednu neuspěl se žádostí o důvěru, se ve čtvrtek na přednášce také ohradil proti kritice za to, že Česko od říjnových voleb nemá vládu s většinou ve Sněmovně. Podle něj v jiných evropských zemích vyjednávání také trvají dlouho. Nezískání důvěry ani nevnímá jako nějaké omezení. "Pracujeme a osobně si myslím, že nebude velký rozdíl, pokud dostaneme tu důvěru, v tom nasazení," řekl.

Babiš vystoupil na VŠE v rámci přednáškového cyklu Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců, který uspořádala Národohospodářská fakulta školy. V něm vystoupili i další členové kabinetu, pro Babiše ale fakulta vyčlenila větší posluchárnu vzhledem k očekávanému velkému zájmu studentů, jichž přišly zhruba tři stovky.

Proti vypsání přednášek část studentů protestovala, V petici zveřejněné na internetu vyjadřovali obavy, že jim bude prezentován jen jeden názorový proud, což je podle nich nepřípustné v době jen několik měsíců před komunálními a senátními volbami. Podle autorů petice by VŠE měla být nestranická a názorově neutrální.