Protesty Milionu chvilek na Letné budou suverénně nejdražší

Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu na Letné 23. června bude suverénně nejdražší ze série protestů, které od konce dubna pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. První demonstrace stála zhruba 100 tisíc korun, dosud poslední na Václavském náměstí, jež se konala 4. června, vyšla na 550 tisíc korun. V rozhovoru pro to řekl jeden z organizátorů Mikuláš Minář. Protest na Letné by podle něj mohl stát až 1,5 milionu korun.

"Budeme mít mnohem větší pódium, o další dvě LED obrazovky víc. Celkově toho bude mnohem víc. Teď nemám přesnou představu, ale myslím, že řádově to bude dvakrát až třikrát dražší než Václavské náměstí. Milion až milion a půl, tak nějak by se to mělo vejít," řekl Minář.

Nejdražší položkou jsou podle něj LED obrazovky. Na poslední demonstraci jich bylo pět, jedna vyjde na 35 tisíc korun. Dalších 100 tisíc korun investovali organizátoři před posledním protestem do propagačních letáků, zhruba stejnou částku vynaložili také na ozvučení akce. Další peníze pořadatelé dali na oplocení, agregáty, profesionální stream či posílení internetového signálu.

Program demonstrace na Letné drží organizátoři v tajnosti. Očekávají 200 tisíc až 350 tisíc lidí. Veškeré náklady hradí z peněz na transparentním účtu, kam sympatizanti posílají dary v řádu stovek nebo tisíců korun. V poslední době se prudce zvýšil počet příspěvků. Zatímco 1. června bylo na účtu necelých 400 tisíc korun, nyní částka přesahuje 4,5 milionu korun.

Za nárůstem jsou podle Mináře dvě věci. Zaprvé až nečekaný úspěch posledních demonstrací na Václavském náměstí. "Myslím, že lidem se vlastně líbí, jak to děláme, a zároveň myslím, že velké ohlasy vzbudilo, že bude akce na Letné. Spousta lidí začala přispívat vyloženě s tím, že chce přispět na tu Letnou," řekl Minář. Druhým faktorem jsou podle něj výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) na adresu Milionu chvilek a financování demonstrací. "Začali spekulovat, kdo to všechno platí a jestli to nejsou nějaké temné síly. Vím, že spousta lidí napsala, že tohle byl ten impulz. Že si řekli 'tak já vám ukážu, kdo to platí - platím to já'," uvedl Minář.

Nejvyšší příspěvek, 100 tisíc korun, poslal český podnikatel. Spolek si jeho identitu prověřil na internetu a usoudil, že jde o důvěryhodného člověka bez vazeb na politické strany.

Na zatím posledním protestu se podílelo 150 lidí. Drtivá většina z nich pomáhá bez výdělku, pouze produkční a koordinátorka dobrovolníků dostávají odměny. "Já to dělám také na plný úvazek, ale já odměny teď nedostávám schválně z důvodu, aby se neřeklo, že demonstruji za peníze," uzavřel Minář.