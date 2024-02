Provoz na pražské magistrále, kterou od rána částečně blokovala jízda zemědělců, je plně obnoven, všechna zemědělská technika odjela, uvedla policie na síti X kolem 15:15. Protestní jízda traktorů dnes časně ráno částečně zablokovala pražskou magistrálu a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají. Větší dopravní problémy ale nezpůsobila.

Farmáři uspořádali dopoledne protest před budovou ministerstva zemědělství. Kolem 11:00 ministrovi zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL) předali dopis, ve kterém ho požádali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, unijní Zelené dohody pro Evropu. Část protestujících pak dorazila kolem 13:00 na Malostranské náměstí v Praze, kde nyní na demonstraci opakovaně zaznívá požadavek odstoupení ČR od Zelené dohody.

O odjezdu některých protestujících zemědělců z magistrály informovala policie před 14:00. Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi (ČT) hovořil o "ukradeném protestu". Části zemědělců se podle něj nelíbí provolávání protivládních hesel, chtěli poklidný protest.

"Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou traktory na magistrále, zemědělci. Ale my jsme tady dnes v menšině," uvedl Malý.

Zemědělci neblokovali celou magistrálu, ale většinu doby podle informací pražského magistrátu stáli v jednom jízdním pruhu v každém směru, jen ráno blokovali dva pruhy v každém směru. "Policie za stání na magistrále hned ráno rozdala pokuty a řešila mimo jiné i jednu dopravní nehodu traktoru s osobním vozidlem. Problémy v MHD byly hlavně brzy ráno na příjezdu do Prahy a následně ve Vinohradské ulici, kde šířka projíždějících traktorů nedovolovala současný průjezd tramvajím," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) na síti X vyjádřil poděkování řidičům, kteří se do hlavního města dnes vůbec nevydali. "Zvláště díky zodpovědnému chování řidičů, z nichž mnozí vyslyšeli výzvy a nechali auta doma, nezpůsobila blokáda zemědělců ještě větší komplikace," napsal.