Provoz na pražském letišti roste, stoupá počet cestujících i destinací

Provoz na pražském letišti postupně roste. V prvních dvou měsících letošního roku letiště odbavilo přes 784 tisíc cestujících, což bylo meziročně skoro pětkrát více. I přes výpadek linek na Ukrajinu a do Ruska se zvyšuje i počet destinací, kterých bude v letní sezoně 147. V úterý to sdělila mluvčí firmy Klára Divíšková. Provoz na ruzyňském letišti začal před 85 lety.

"Postupné obnovování provozu odpovídá našim očekáváním a na vybraných destinacích je obnova rychlejší, než jsme předpokládali," uvedla v úterý Divíšková. Letiště Praha na začátku letošního roku očekávalo, že za celý rok odbaví kolem 8,6 milionu cestujících. Loni přes letiště cestovalo 4,4 milionu lidí, před covidovou krizí to však bylo 17,8 milionu.

Oživování provozu odpovídá i letový řád pro letošní letní sezonu, který má o 19 míst více než loni. Budou mezi nimi i nová spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibudou frekvence letů. Letecké linky bude zajišťovat celkem 58 dopravců. Před krizí se v létě létalo z Prahy až do 190 lokalit.

Rozšiřování provozu po krizi pokračuje i přes výpadek letů na Ukrajinu a do Ruska. Letiště mělo před válkou v únoru v letovém řádu 19 letů na Ukrajinu týdně do čtyř destinací a zhruba 11 letů do Ruska. "S přechodem na letní letový řád mělo dojít k dalšímu navýšení provozu na linkách na a z Ukrajiny. S velkým objemem provozu na tratích mezi Prahou a Ruskou federací jsme v roce 2022 nepočítali. Bylo to dáno skutečností, že Evropská unie zatím neuznává vakcínu Sputnik, a nevydávají se tedy turistická víza," podotkla Divíšková.

I kvůli postupnému obnovování letiště pokračuje v některých investicích. V současnosti například opravuje letištní plochu, kvůli čemuž je provoz přesunut do července na vedlejší dráhu. Pokračují také přípravy paralelní dráhy, u níž letiště čeká na verdikt, zda bude o dalších pět let prodloužen posudek o vlivu na životní prostředí EIA. Druhou podmínkou pro stavbu je kasační stížnost k zásadám územního rozvoje Středočeského kraje. Investice do rozvoje terminálů naopak letiště zrevidovalo.

"Nárůst terminálových kapacit se může dít po etapách. Usilujeme o to, aby se areál letiště probudil, abychom šli cestou konceptu Airport City. Je zde celá řada nebytových prostor a pozemků, které lze využít různě, například pro výzkumné instituce, specifické kategorie lékařských služeb a tak dále. Budeme oslovovat trh a hledat nejvhodnější využití," popsala Divíšková.

Letiště Václava Havla Praha v úterý slaví své 85. výročí od prvního letu, které v Ruzyni přistálo 5. dubna 1937. Šlo o vnitrostátní línku na trase Piešťany-Zlín-Brno-Praha. Letiště k výročí připravilo několik akcí, mezi nimi jsou interaktivní výstava, speciální exkurze nebo podcasty s pamětníky či současným předsedou představenstva Jiřím Posem. Narozeninové akce budou probíhat především v prvním dubnovém týdnu, některé i později v letošním roce.