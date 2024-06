Prudké deště se v noci přesunuly do Beskyd, největší potíže byly v Třinci

Prudké deště a bouřky se v noci na dnešek přesunuly do části Beskyd, hladiny řek vystoupaly ke třetímu stupni povodňové aktivity. Největší problémy byly v Třinci, kde voda strhla provizorní lávku a vytopila domov pro seniory v části Oldřichovice. Řeky na jihozápadě republiky a v části středních Čech, které se rozvodnily v přechozích dnech, dnes postupně klesaly.

Od pátku do pondělí vyjeli hasiči kvůli bouřkám ke 1234 událostem, odčerpávali vodu či odstraňovali popadané stromy. Zachraňovali ale i vodáky.

Intenzivní srážky se v pondělí večer přesunuly do střední část Beskyd, od Frenštátu pod Radhoštěm po Třinec. V noci spadlo až 140 milimetrů srážek. Říčka Ropičanka u Třince se dostala na třetí, tedy nejvyšší, stupeň povodňové aktivity. Dopoledne se situace uklidnila. Srážky zeslábly a mají ustat úplně. Ve všech krajích, které v posledních dnech postihly záplavy, se dnes po poledni hladiny řek držely na prvním, nejvýše na druhém povodňovém stupni. Také Radbuza ve Staňkově v Plzeňském kraji, která byla od neděle na nejvyšším třetím stupni, v noci klesla na druhý povodňový stupeň.

Na Frýdecko-Místecku vyjeli od pondělního večera do dnešního rána hasiči téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti. V Třinci voda vytopila domov pro seniory s 27 bytovými jednotkami. Do objektu se dostala opravovanou střechou. Město nyní řeší přesun klientů do náhradních prostor. Zatopené sklepy a silnice čistili hasiči od večera i ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.

Prudké lokální deště a bouřky potrápily nejen lidi, ale i volně žijící živočichy. Plzeňští ochranáři pečovali o několik promáčených a zmoklých dravců nebo o čerstvé labutí mládě, které vyplavila velká voda z hnízda.

Výstraha před povodněmi nadále platí pro část Zlínského a Moravskoslezského kraje, pro Prahu a část Středočeského a Plzeňského kraje.