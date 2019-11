Průzkum mezi Čechy: Polovina by chtěla v menu český pokrm

Více než polovina (55 procent) Čechů se domnívá, že by v ideálním poledním menu v restauracích mělo být alespoň jedno české jídlo. Přes 40 procent by pak chtělo polévku zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Uvádí to průzkum firmy Up ČR, která provozuje stravenky Chéque Déjeuner, mezi 525 respondenty. Bezmasé jídlo by mělo být v menu podle 27 procent odpovídajících, chce ho skoro třetina žen.

"Najít v nabídce alespoň jedno jídlo z české kuchyně, to je vůbec nejčastěji zmiňovaná podmínka, kterou musí ideální polední menu v restauraci splňovat. Nějaký typický český pokrm vyžaduje v polední nabídce 55 procent Čechů, o něco více přitom muži než ženy. Lidé do 26 let věku trvají na českém jídle oproti svým starším kolegům méně, přesto si bez něj nedokáže polední menu představit 43 procent z nich," uvádí společnost.

Zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu by chtělo mít k obědovému menu pití 37 procent respondentů, na dezertu v menu trvá 13 procent lidí. Naopak menší zájem je o předkrmy, které by v nejlepším menu potřebovalo sedm procent odpovídajících, asijské jídlo osm procent. Podobné je to s fastfoodovými pokrmy, jako jsou hamburgery, hranolky nebo pizza.

Větší zájem je o zdravou stravu. Třetina lidí si nedokáže představit polední menu bez salátu zdarma, nebo se slevou, podle 28 procent respondentů by polední menu mělo obsahovat ryby.

Pro 42 procent hostů je důležitá možnost odnést si jídlo s sebou, mezi ženami na tom trvá nadpoloviční většina, mezi muži 29 procent respondentů. Pro pětinu lidí je nutností možnost dovozu jídla, platba stravenkami je nezbytná pro 43 procent lidí.

Za rok do konce září podle zjištění společnosti Edenred, která nabízí stravenky Ticket Restaurant, vzrostla průměrná útrata v restauracích za obědy o 6,5 procenta na 124,5 koruny. Podle firmy je to kvůli tomu, že se ekonomice daří a lidé si připlácejí za kvalitnější jídlo, ale také tlakem na trhu práce. Ceny nad průměr rostou ve městech poblíž hranic s Německem a Rakouskem, v Ústí nad Labem vzrostly meziročně o 7,8 procenta, v Plzni o 7,4 procenta, nad sedmi procenty byl růst také v Karlových Varech a Českých Budějovicích.