Průzkum odhalil nedůvěru zdravotníků k očkování proti opičím neštovicím

U zdravotníků se projevila nedůvěra v očkování proti opičím neštovicím. Vyplývá to z výsledků průzkumu Národního institutu SYRI, které v úterý zveřejnil jeho mluvčí Filip Vrána. Průzkumu se zúčastnilo 341 zdravotníků, z nichž pouze 8,8 procenta by se nechalo proti opičím neštovicím naočkovat.

Téměř 45 procent by očkování odmítlo a přes 46 procent by váhalo. Podle institutu zdravotníci navíc využívají informace zejména ze zpravodajských serverů a sociálních sítí, proto vědci doporučují cílené vzdělávací kampaně.

První potvrzený případ opičích neštovic se v ČR objevil loni v květnu. "Nemoc se nově jmenuje mpox. Je to poměrně mírné infekční onemocnění, které se prudce rozšířilo po celém světě. Zachyceny byly desetitisíce případů nákazy," připomněl Vrána.

Vědci v průzkumu zjišťovali zájem o očkování u 341 zdravotníků. "Naše studie odhalila několik alarmujících zjištění o úrovni znalostí souvisejících s nemocí mpox, a její výsledky navíc poukazují na váhavost vůči očkování mezi českými zdravotnickými pracovníky," uvedla Andrea Pokorná z institutu.

Kromě zájmu o očkování u nízkého počtu necelých devíti procent oslovených se téměř z poloviny ukázaly jako nejčastější zdroje informací o nemoci digitální zpravodajské portály a ze čtvrtiny sociální média. Nejméně běžnými zdroji byly vědecké časopisy, a to zhruba z pěti procent. "Studie odhalila nesrovnalosti mezi subjektivně vnímanými znalostmi účastníků a faktickými znalostmi, což poukazuje na neznalosti zdravotníků a to je samozřejmě velký problém vzhledem k faktu, že zdravotničtí pracovníci by měli být zdrojem informací pro laickou veřejnost a měli by zvyšovat jejich zdravotní gramotnost," zdůraznila Pokorná.

Proto tým vědců doporučuje státu, aby investoval do specializovaných vzdělávacích kampaní, které by se měly zabývat nedostatky ve znalostech zdravotníků, pokud jde o dostupnost účinných vakcín a léčby opičích neštovic. "Obdobné studie byly provedeny právě i u očkování proti covidu a výsledky odhalily rovněž alarmující neznalost, a to jak u odborné zdravotnické, tak laické veřejnosti," poznamenal Vrána.

Na nedůvěru v očkování nedávno upozornil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), podle kterého může vést k návratu některých vážných nemocí. "Některé nemoci úplně nezmizely. My jsme je jen očkováním dostali pod kontrolu. Pokud přestane vysoký zájem o povinné očkování u dětí, může se problém vrátit s velkou silou," uvedl už dříve ministr. Vědci z institutu chtějí podle Vrány do budoucna zkoumat důvody váhavosti souvisejících s očkováním v populaci a zaměří se i na zdroje potenciálních dezinformací.