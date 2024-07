Průzkum: Pravidelně spořit zvládá v ČR 55 procent lidí, více než před rokem

Pravidelně spořit zvládá v ČR více lidí než dříve. Každý měsíc si peníze stranou odkládá 54,5 procenta Čechů, před rokem to bylo necelých 48 procent. Podíl lidí, kterým na konci měsíce zbývá alespoň čtvrtina příjmu, stoupl na 43 procent. Vyplývá to z průzkumu, který pro poskytovatele půjček Provident Financial uskutečnila agentura Kantar mezi 500 respondentů.

Čechům se podle průzkumu zvyšuje potenciál vytvářet finanční rezervy. Nepatrně pod deset procent klesl podíl lidí, kterým po zaplacení všech výdajů zbývá více než polovina příjmu. Podíl těch, kterým zbývá 20 až 50 procent příjmu, se ale za stejné období zvýšil o 3,5 procentního bodu. Podíl Čechů, kteří žijí takzvaně od výplaty k výplatě, meziročně klesl o téměř dva body na 6,9 procenta.

"Například ve srovnání s Maďarskem je podíl lidí, kterým na konci měsíce zbývá 20 až 50 procent příjmu, v ČR více než dvojnásobný," uvedl finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek.

V Česku také ubylo těch, kteří spoří nepravidelně, i těch, co nespoří vůbec. Podíl lidí, kteří nezvládají vytvářet finanční polštář, se meziročně snížil z 20,5 na 16,6 procenta.

"Postupný pokles inflace, stabilizace české ekonomiky po covidové a energetické krizi a s nimi spojený nárůst reálných mezd pozitivně přispívají k tomu, že se lidem daří finančně mnohem lépe. To celkem přirozeně vede i k tomu, že jsou schopni odkládat si daleko více peněz než v dobách, kdy museli utahovat opasky," dodal Javůrek.

Muži jsou ve spoření o něco disciplinovanější než ženy, když každý měsíc zvládá spořit téměř 60 procent z nich. Ve věkovém srovnání jde spoření nejlépe nejmladším respondentům ve věkové kategorii 18 až 24 let. Nejméně spoří lidé ve věku 55 až 65 let. Každý pátý v této věkové kategorii nespoří nic.

Snaha vytvořit co největší finanční polštář se u Čechů promítá i do jejich dlouhodobých finančních cílů. Tím je pro téměř polovinu respondentů vytvoření rezervy pro případ krize. "Uplynulé roky, provázené nejistotou a nestabilitou v rodinných rozpočtech, přiměly nejen Čechy více se zaměřovat na budoucnost," upozornil Javůrek. Téměř čtvrtina Čechů jako svůj roční finanční cíl uvádí hlavně zajištění na důchod. Každý pátý chce především dostát svým finančním závazkům.