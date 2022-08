První kolo prezidentských voleb by vyhrál Babiš, Pavel se na něj dotahuje

První kolo prezidentských voleb by vyhrál předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš s 25,5 procenta hlasů. Na druhém místě by byl někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel s 21 procenty. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Pavel se na Babiše ve srovnání s předchozím průzkumem dotahuje. V modelu Medianu zveřejněném na začátku června měl Babiš 28,5 procenta hlasů a Pavel 19,5 procenta.

Pořadí v nynějším i předchozím volebním modelu Medianu na prvních třech místech zůstává stejné. Na prvním místě je Babiš, na druhém Pavel a na třetím s větším odstupem odborový předák Josef Středula. Zatímco ale Babišův podíl hlasů se proti minulému průzkumu snížil, následujícím dvěma kandidátům podpora rostla. Středula měl v předchozím modelu 7,5 procenta hlasů a v aktuálním devět procent.

Za dvěma nejsilnějšími adepty na post prezidenta jsou podíly voličů vyrovnané. Za třetím Středulou zaostává o dva procentní body na čtvrtém místě bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se sedmi procenty hlasů. Na pátém místě je senátor Pavel Fischer se šesti procenty.

Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by se ale pořadí změnilo. Nejvíce možných voličů má Pavel s 34,4 procenta. U Babiše je to 33,5 procenta a na třetím místě by byl Fischer s 21,1 procenta. Nejsilnější volební jádro lidí, kteří jsou si pevně jistí výběrem kandidáta i účastí u voleb, má však Babiš s 19 procenty. U Pavla činí volební jádro 11,2 procenta.

Převažující část dotázaných v průzkumu Medianu chce přijít k volbám, ale není si jistá výběrem kandidáta. Takových lidí je mezi voliči 45 procent, kdežto lidí rozhodnutých volit s jasným preferovaným kandidátem je 38,5 procenta. První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Rozhodnuto přijít k prezidentským volbám je nyní podle průzkumu 61 procent lidí. Podobná byla účast v poslední volbě prezidenta v lednu 2018, kdy v prvním kole dorazilo k urnám zhruba 62 procent voličů.

Babiš má podle Medianu příznivce hlavně mezi lidmi staršími 64 let a mezi lidmi se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity. Pavel má podporu zejména u lidí ve věku 18 až 24 let a mezi vysokoškolsky vzdělanými. Zaznamenává také nejvyšší podporu mezi podnikateli, zatímco třeba Středula má voliče nejčastěji mezi lidmi, kteří pobírají důchod.

Podobné pořadí na předních místech bylo také ve volebním modelu agentury Ipsos zveřejněném 22. července. První kolo prezidentských voleb by podle něj vyhrál Babiš s 31,7 procenta hlasů a druhý Pavel by získal 23,8 procenta hlasů. Třetí by skončila Nerudová s 10,8 procenta voličů.

Median prováděl průzkum od 18. května do 8. července. Zúčastnilo se ho 1038 lidí starších 18 let.