Putin: Zemanův výrok potvrzuje, že kauza Skripal je provokací

Vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana o výrobě nervově-paralytické látky novičok v Česku představují "výmluvnou ilustraci" k neudržitelnosti stanoviska Velké Británie k případu otrávení někdejšího dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Uvedl to mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Londýn z otravy obviňuje Rusko, Moskva nařčení kategoricky odmítá. Zemanova vyjádření podle Kremlu potvrzují, že případ Skripal je provokací.

"Je to další výmluvná ilustrace neudržitelné pozice, kterou předvedlo vedení Velké Británie," prohlásil mluvčí Peskov. "Je to další potvrzení, že celý příběh se Skripalovými je absolutní provokací a hazardem. Je to další krok a přiblížení okamžiku, kdy se stále více zemí začne cítit zataženo do tohoto dobrodružství," dodal.

Peskov podle agentury TASS potvrdil, že Kreml je o Zemanově prohlášení informován, a zvláště zdůraznil, že Zeman "nehovořil, že se tam (v Česku) vyráběla právě ta látka, kterou údajně byli Skripalovi otráveni".

"Chci připomenout, že s velkou dávkou jistoty jsme vyjádřili předpoklad, že se tato látka mohla vyrábět v různých zemích, zejména v zemích, které tvrdí, že mají protilátku, a tedy určitě také vyráběly tuto látku či disponovaly nějakým množstvím této látky," dodal mluvčí Vladimira Putina.

Zemanovo vyjádření již využila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová jako argument k obvinění britské vlády, že klame v případu otrávení Skripalových. Případ, provázený vyhoštěním desítek diplomatů z obou stran, prohloubil roztržku mezi Ruskem a Západem.

Zeman hovořil o nervově-paralytické látce označované jako A230, kterou pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, zatímco v Salisbury byli Skripalovi 4. března podle Londýna otráveni látkou A234.

Londýn z toho obviňuje ruský stát, Moskva to kategoricky popírá.

Rusko také v minulosti označilo Česko za možnou zemi původu jedu novičok. Zeman v té souvislosti požádal tajné služby, aby po původu novičoku v Česku pátraly.

"Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté byl zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo," prohlásil prezident Zeman v pořadu televize Barrandov TÝDEN S PREZIDENTEM.