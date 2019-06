Rada KRNAP schválila nové zóny. Platné budou od ledna 2020

Rada Krkonošského národního parku (KRNAP) v pondělí schválila návrh nových zón. Ministerstvo životního prostředí nyní návrh pošle ke standardnímu meziresortnímu připomínkování, pak ho vydá jako vyhlášku. Nové rozdělení KRNAP by mohlo začít platit od počátku roku 2020. v pondělí to řekli zástupci subjektů, které rada národního parku sdružuje, a Správy KRNAP. Rozdělení na zóny určí režim ochrany přírody v jednotlivých částech Krkonoš na dalších 15 let.

Radu KRNAP tvoří zástupci obcí, vědců, horské služby či firem. Pro návrh hlasovalo 39, proti bylo deset členů. Dnešnímu zasedání rady předcházela jednání, na nichž subjekty působící v národním parku návrh připomínkovaly. Správa KRNAP akceptovala 53 ze 125 připomínek, které se jí sešly k novému rozdělení KRNAP. Dvaatřicet připomínek podle Správy KRNAP nebylo možné akceptovat, u 19 vysvětlila způsob, jakým je připomínka už v návrhu řešena, a 21 předložených připomínek nesouviselo s návrhem nových zón.

Důvodem ke změně zón parku je novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v účinnost v červnu 2017 a týká se i zón.

Tři dosud číslované zóny odstupňované podle přísnosti ochrany přírody či pravidel péče s vyhlášením nových zón zaniknou. Vzniknou čtyři nové zóny, které ale nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku. Pravidla bude určovat přímo zákon pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, které bude podle potřeby zasahovat i do zón s nižším stupněm kvality ekosystémů. V klidovém území bude možný pohyb jen po značených trasách, tak jako tomu je v nynější první zóně. Klidové území by mělo být asi o 1100 hektarů větší než první zóna. Klidová území bude ministerstvo podle vedení parku vyhlašovat opatřením obecné povahy.

Přírodní zóna, do níž spadají nejcennější ekosystémy Krkonoš, jako je například arkto-alpinská tundra, bude mít rozlohu 7327,6 hektaru, což je 20,2 procenta rozlohy národního parku. Na přírodní zónu bude navazovat "zóna přírodě blízká", která zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy. Ještě o stupeň níže v kvalitě ekosystémů je nově navrhovaná zóna přírodě blízká, ta má rozlohu 8106,8 hektaru, což je 22,3 procenta území KRNAP. Zóna soustředěné péče o přírodu, která zahrnuje například louky, zabírá s rozlohou 20.702,3 hektaru 57 procent území. Zóna kulturní krajina bude nejmenší a budou do ní patřit některé části obcí v národním parku. Bude mít rozlohu 183,7 hektaru a půl procenta území KRNAP. Omezení pohybu lidí není spojeno s novou zonací, ale s vymezením takzvaného klidového území.