Řada škol v Praze čeká na výsledky PCR testů, velké problémy nezaznamenaly

Zahájení školního roku s testováním žáků na covid-19 se ve středu v pražských školách obešlo bez větších komplikací. Řada škol si zajistila přesnější PCR testy, jejichž výsledek se bude vyhodnocovat v laboratoři, a žáci se ho tak dozvědí ve čtvrtek. Ve školách, které využily antigenní testy od státu, se ve středu rozšíření nákazy nepotvrdilo. Většina učitelů je očkovaných, test na covid-19 jich muselo předložit jen minimum. Vyplývá to z odpovědí ředitelů škol.

Pro testování PCR metodou se rozhodly například Základní škola (ZŠ) Petřiny-sever v Praze 6 a Základní škola Strossmayerovo náměstí v Praze 7. Testování tam podle ředitelů nikdo neodmítl, takže nikdo z žáků nebude muset ve výuce nosit roušku. "Některé děti si přinesly výsledky testů z veřejných testovacích míst, ale to není problém," řekla ředitelka ZŠ Petřiny Jana Kindlová. Testování PCR testy zvolila i ZŠ Františky Plamínkové, která si ve spolupráci se svým zřizovatelem, radnicí Prahy 7, zajistila neinvazivní plivací testy.

Na výsledky PCR testů čeká zatím také Malostranská základní škola a gymnázium v Praze 1. Podle ředitele Tomáše Ledvinky by měly být k dispozici ve čtvrtek ráno, kdy se budou testovat žáci prvních tříd. Ve středu se otestovali všichni starší žáci až na jednoho, jehož rodiče protiepidemická opatření odmítají, řekl ředitel.

Podle něj rodina tohoto žáka nesouhlasí s testováním ani s nošením roušky. "Pán nás nařkl, že bráníme základnímu vzdělání nezákonně, a my mu říkáme, že ničemu nebráníme, jen chráníme zdraví žáků a zaměstnanců, ale to on asi nechce pochopit ani slyšet," uvedl ředitel. Žák podle něj ve středu odešel ze školy před skončením úvodního školního dne, rodiče na něj čekali před školou, kde si ho převzali.

Naopak ZŠ Vratislavova ve středu podle ředitele Jiřího Trundy bez problémů otestovala žáky antigenními testy dodanými od státu. Nákazu u nikoho nepotvrdily. Testování podle ředitele nikdo z příchozích neodmítl a nikdo se ani neozval, že by z důvodu odmítavého postoje k protiepidemických opatřením nechával dítě doma. Žádný žák podle něj zatím nepředložil ani doklad o očkování, který by mu umožňoval se testování neúčastnit.

Antigenní testy neodhalily nákazu ani u nikoho v ZŠ Vodičkova v Praze 1, v Masarykově střední škole chemické v Praze 2 nebo v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7. "Neměli jsme vůbec žádný záchyt. Testy fungovaly, jak měly," řekl ředitel MSŠCH Jiří Zajíček. Víc než polovina ze zhruba 380 žáků školy podle něj měla potvrzení o dokončeném očkování. Na Gymnáziu Nad Štolou ho podle ředitelky Renaty Schejbalové dodala víc než třetina studentů. "Na vyšším gymnáziu má hotové očkování 262 studentů z 580 a na nižším gymnáziu je to 55 z 300," řekla. Někteří by podle ní měli v září dostat druhou dávku očkování a část se zatím očkovat nemůže, protože jim není 12 let, dodala.

Co se týče zaměstnanců škol, většina učitelů je podle ředitelů naočkovaných. Pracovníci škol bez očkování či dokladu o prodělané nemoci si na rozdíl od žáků musí testy zajistit sami. Někteří si podle ředitelů přinesli samotesty, další potvrzení z veřejných testovacích míst, případně jim školy poskytly zbývající testy z minulého školního roku. V ZŠ Vratislavova se to podle Trundy týkalo dvou ze zhruba pěti desítek zaměstnanců, v Malostranské ZŠ podle Ledvinky asi deseti procent lidí a v Gymnáziu Nad Štolou čtyř z 82 zaměstnanců.