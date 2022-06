Rádi trávíte čas v přírodě? Zajděte si na Den otevřených lesů

Zažijte lesy jinak. Pohledem jejich vlastníků, kteří o něm vědí nejvíc. Třetí červnovou sobotu se ve vybraných místech po celé zemi koná Den otevřených lesů, během kterého sami vlastníci představí návštěvníkům les tak, jak ho dospoud neznali. Zábavně-naučný program připravují členové Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Do lesa se mnoho z nás chodí ve volných chvílích uklidňovat. Procházka v klidné přírodě je pro jednoho terapií, pro dalšího ideálním místem, kde s rodinou zažít nezapomenutelná dobrodružství. Pokud přesně po tomto toužíte, navštivte v sobotu 18. června Den otevřených lesů. Kromě načerpání energie v přírodě se dozvíte zajímavé informace o tom, jak to vlastně v takovém lese chodí. Ve vybraných místech budou připraveny také aktivity pro rodiče s dětmi.

Veřejnost často může propadat dojmu, že by se lesy měly nechat přírodě. Pak by ale do budoucna nemusely fungovat tak, jak jsme po staletí zvyklí. Lesy občas potřebují i pomoc člověka, aby mohly dále nabízet útočiště svým obyvatelům i návštěvníkům.

Proto se Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) rozhodlo letos uspořádat první ročník této akce. "Chtěli bychom veřejnosti ukázat příklady dobré praxe trvale udržitelného hospodaření v lese, zprostředkovat reálný zážitek a odpovědět i na případné otázky," upřesňuje předseda SVOL Jiří Svoboda.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ale také ukázky práce lesníků - od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří, až po těžbu, zábavné úkoly pro děti i dospělé a spousta dalšího.

Prozkoumejte interaktivní mapu na www.denotevrenychlesu.cz, ve které si najdete vám nejbližší les a dozvíte se bližší informace k programu v daném místě.