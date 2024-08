Rafinérie u Litvínova je po nálezu unikátní pumy odstavena, silnice se otevřela

V chemickém areálu Záluží na Mostecku zůstává nevybuchlá anglická letecká puma z druhé světové války. Z preventivních důvodů kvůli nálezu o váze 250 kilogramů se sto kilogramy výbušniny odstavila chemička rafinérii. V době odstavování byla od středního večera uzavřena silnice mezi Mostem a Litvínovem a zastaven provoz na přilehlé tramvajové trati. Dnes v 15:00 policie provoz na komunikaci obnovila, jezdí také MHD. Uzavřena zůstává železniční trať, která vede z druhé strany areálu.

Pyrotechnici se o ojedinělém nálezu radí s německými kolegy. Obyvatelům žádné nebezpečí nehrozí, uvedla policie.

Při výkopových pracích narazili pracovníci ve středu odpoledne na anglickou leteckou pumu ráže 500 liber s chemickým časovým zapalovačem. Nebezpečnost a ojedinělost tohoto nálezu podle policie spočívají právě v iniciačním mechanismu. Doposud pyrotechnici pracovali pouze s nálezy, které v sobě měly mechanický iniciační systém. Nic takového jako v reálu v Záluží se v novodobé historii České republiky dosud nenašlo. Ročně přitom pyrotechnici v průměru vyjíždějí k 1500 případům nálezů a zajištění munice "V tomto případě puma obsahuje dlouhodobý chemický časový zapalovač, který je velice nebezpečný nejen ve své nepředvídatelnosti," uvedla policie.

Prostor do 1,5 kilometru zůstane uzavřen do úterý, tedy do 144 hodin od nálezu. Teprve poté budou moci zřejmě pyrotechnici s pumou manipulovat.

Skupina Orlen Unipetrol v pátek ještě odstaví etylenovou jednotku, protože kvůli zastavení rafinérie chybí vstupní suroviny.

Na Mostecku se nevybuchlá munice z druhé světové války v minulosti našla opakovaně, lokalita byla cílem velkých náletů spojeneckého letectva kvůli chemickému závodu, který vyráběl pohonné hmoty pro válečné potřeby. Spojenci továrnu poprvé bombardovali v půlce května 1944, podruhé v červenci 1944. Letecké bombardování na jaře 1944 bylo součástí širší kampaně známé jako bitva o benzin.