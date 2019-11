Ráj či peklo pro řidiče? Praha je v průměru

Nejpříjemnějšími městy pro řidiče je kanadské Calgary a Ottawa, ale také Dubaj ve Spojených arabských emirátech či švýcarská metropole Bern, naopak jako peklo se mohou zdát indická města Bombaj a Kalkata, mongolský Ulánbátar nebo nigerijský Lagos. Vyplývá to z přehledu, který zveřejnila evropská společnost Mister Auto. Do žebříčku sto měst zařadila také Prahu a to na 59. místo. Bratislava hodnocena nebyla.

Mister Auto u vybraných měst porovnávala tři kategorie, a to infrastrukturu, bezpečnost a finanční náklady. Jednotlivé oblasti rozdělila na několik podskupin, jako jsou ceny benzinu, parkovného či silniční daně, počet aut na obyvatele, kvalita silnic, průměrné stáří aut, plynulost dopravy či stav hromadné dopravy.

Pokud by se hodnotil jen stav MHD, byla by česká metropole na 35. místě, první příčka by připadla New Yorku. O čtyři příčky hůř si vedla Praha v porovnání doby, kterou řidiči stráví za volantem. Vysoké skóre v podobě sedmého místa získala Praha v kategorii bezpečnosti, konkrétně v počtu mrtvých při autonehodách na 100 tisíc obyvatel, v případě kvality silnic ale skončila na 80. příčce.

Nejlevněji je podle přehledu možné natankovat v nigerijském Lagosu, kde litr vyjde v přepočtu na 9,3 koruny, Dubaji (13,7 koruny) a americkém San Antoniu (14,9 koruny). Nejdražší je benzin v Oslu (44,3 koruny) následovaným nizozemskými městy Utrecht, Rotterdam a Amsterodam (shodně 42,5 koruny).

Pokud by se ale cena srovnala s průměrnou mzdou v dané zemi, tankuje se nejlevněji v Bostonu, poté v Dubaji a v San Antoniu. Další místa v první desítce připadla výhradně na USA, které se stejně jako arabské ropné státy opírají o vlastní těžbu. Zatímco Praha se s prostou cenou benzinu zařadila na 54. místo, v přepočtu na průměrný plat je 16. nejdražší.