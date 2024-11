Rakušan: Hasičům a policistům se zvednou platy o 2500 korun

Hasiči a policisté dostanou přidáno 2500 korun, sdělil dnes po jednání s odbory bezpečnostních sborů ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Kromě již slíbených 1500 korun navíc v tarifní složce získají dalších 1000 korun jako stabilizační příspěvek. Hasičům a policistům, kteří pracují ve směnném provozu, by se měly platy zvednout ještě o trochu více.

Zástupci odborů doplnili, že by se navýšení mělo týkat i ostatních bezpečnostních sborů. Výsledek jednání považují za posun, spokojeni jsou částečně.

Platy se mají zvedat o pět procent i v letech 2026 a 2027, příslušníkům podle Rakušana zůstane po tyto roky i stabilizační příspěvek. "U většiny policistů bude (zvýšení) ještě o něco málo vyšší, a to 2650 korun, protože slouží ve směnném provozu," doplnil ministr. Podle něj jde v současné době o maximum možného.

Prostředky na navýšení získá podle Rakušana ministerstvo přesunem z položky výdajů na sociální dávky. Nepřekročí tedy již schválený návrh rozpočtu. K přesunu má již souhlas ministerstva financí. Příslušníci by však podle odborářů uvítali, kdyby částka nebyla rozdělená a veškeré navýšení se projevilo v tarifní složce. Někteří také požadovali dříve slíbené desetiprocentní navýšení platů.

Další setkání s odborovými organizacemi se podle Rakušana uskuteční v lednu. Řešit by s nimi chtěl například nástupní platy policistů nebo cílové stavy počtu policistů. V Česku sloužilo k počátku října podle údajů policejního prezidia 40.418 policistů, služebních míst bylo 46.162.

Podle Rakušana také vznikne pracovní skupina, která se bude zabývat agendami, které policii nadměrně zatěžují. Ministr uvedl, že se bude zabývat nejen nadbytečnou byrokracií, ale také upuštěním od některých agend, které však bude zřejmě vyžadovat legislativní změny.

Odboráři avizovali kvůli nízkým platům protest na čtvrtek 21. listopadu před budovou ministerstva vnitra na Letné, odboráři však o protestu ještě budou jednat. Mohli by mít jasno do tří dnů. Kvůli nízkým platům a rostoucí byrokracii protestovali někteří policisté již minulý týden. V případech, kdy jim to zákon dovoloval, například neukládali pokuty.