Rath neuspěl s podjatostí, kauza zůstane Krajskému soudu v Praze

Pražský vrchní soud nevyhověl žádosti bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha a generálního ředitele společnosti Metrostav Pavla Piláta, aby odebral případ jejich údajné korupce Krajskému soudu v Praze. V pondělí to řekla mluvčí krajského soudu Jitka Kubešová. Rath v lednu uvedl, že považuje soud za podjatý. Projednávání případu chtěl přemístit k pražskému městskému soudu.

"Hlavní líčení bude pokračovat od středy 20. března," uvedla Kubešová. Trestní senát vedený soudkyní Ivou Říhovou se zabývá takzvanou druhou větví Rathova případu, ve které je za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami Středočeského kraje obžalováno devět lidí a osm firem. Stíhání čelí mimo jiné i Pilát a společnost Metrostav.

Bývalý hejtman by chtěl podle svého dřívějšího vyjádření nejraději přeložit kauzu do zahraničí. České soudy jsou podle něj pod vlivem prezidenta Miloše Zemana a ministerstva spravedlnosti, kteří si přejí Rathovo odsouzení. Protože to není možné, vybral si někdejší politik k projednání případu nejbližší Městský soud v Praze.

Rath také na počátku hlavního líčení připomněl, že krajský soud před projednáváním první části jeho věci zpřístupnil novinářům osobní údaje obžalovaných. Soud za to dostal v říjnu 2013 pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bývalému politikovi se nelíbí i to, že se Říhová nezachovala jako dřívější předseda senátu Ivo Zelinka, který vrátil kauzu zpět policii kvůli rozhodnutí pražského vrchního soudu o nezákonnosti odposlechů pořízených v Rathově kauze. Bývalý hejtman považuje i přes rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) odposlechy za nelegální.

Zmanipulování tendrů

Rath si podle obžaloby spolu s bývalou ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Kottovou a jejím manželem Petrem Kottem domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Kvůli trestným činům přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky čelí obžalobě také někdejší ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek, generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát, manažer zdravotnické firmy Puro-Klima Martin Jireš, šéf firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský, Jiří Anděl z Metrostavu a podnikatelka Lucie Novanská.

Obžaloba se oproti první části Rathovy korupční kauzy týká tentokrát i společností. Před soudem stanou firmy Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Podle státního zástupce se dopustily navíc trestných činů pletichy při zadání veřejné zakázky nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.