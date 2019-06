Rath považuje rozsudek za nespravedlivý a bude se dál bránit

Bývalý středočeský hejtman David Rath je připraven podrobit se středečnímu rozhodnutí soudu, který ho za zmanipulované zakázky Středočeského kraje poslal na sedm let do vězení. S rozsudkem ale nesouhlasí, považuje ho za nespravedlivý a bude se dále bránit právními prostředky, "klidně až ke štrasburskému soudu". Třiapadesátiletý Rath to řekl dnes před polednem novinářům ve středočeské Hostivici, kde žije. Vynesení rozsudku se nezúčastnil. Celý případ považuje za politický proces, cítí se nevinný a svým způsobem hrdý.

Podle Ratha vrchní soud konstatoval, že nešlo o korupci, ale o poškozování zájmů Evropské unie. "Cítím se být hrdý na to být odsouzen za poškozování zájmů Evropské unie, protože je to obdoba, jak naši předci byli odsuzování za poškozování zájmů třetí říše. Myslím si, že takovéto paragrafy vůbec do normální demokratické země nepatří," řekl Rath. Kdyby podle něj byla kvalifikace případu od začátku taková, jako uznal dnes vrchní soud, tak by nemohl být ve vazbě rok a půl.

Sedmileté vězení považuje za nepřiměřené tvrdé a exemplární. Je podle něj patrné, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti a politiků. "Považuji to za nespravedlivé a neodpovídající," dodal. V zakázce na buštěhradský zámek prý nic nezákonného nekonal a je zvědavý, o jaké důkazy soud opře své rozhodnutí. Rath necítí, že by u buštěhradské zakázky udělal cokoli špatně, naopak učinil kroky, které ji zlevnily o 40 milionů korun. Přístup vrchního soudu nicméně ocenil, byl podle něj o něco méně nespravedlivější než v případě krajského soudu. "Jestli máte být (ve vězení) osm a půl let nebo sedm let, je to v podstatě totéž," uvedl s úsměvem.

Kromě sedmiletého vězení soud uložil Rahtovi také desetimilionový peněžitý trest. "Nevím, z čeho bych to zaplatil. Nemám ani deset milionů, ani jeden milion," řekl Rath novinářům. Počká si na písemné vyrozumění.

Pražský vrchní soud dnes pravomocně rozhodl, že bývalý středočeský hejtman půjde za zmanipulované zakázky Středočeského kraje na sedm let do vězení. Zároveň Rathovi uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku.

Kauza začala před více než sedmi roky, v květnu 2012, kdy policie zadržela Ratha s krabicí, v níž bylo sedm milionů korun. V kauze bylo kromě bývalého hejtmana obžalováno dalších deset lidí. Také je soud uznal vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal vrchní soud na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun a nebude smět působit v řídících orgánech společností. Podle odvolacího senátu žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi.