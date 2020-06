Rath prodal většinu majetku rodině, justice na něj nedosáhne

Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath, odsouzený za korupci, prodal většinu svých nemovitostí pod cenou rodině, a vyvedl ho tak z dosahu justice. Státní zástupce Jiří Pražák mu v druhé větvi jeho korupční kauzy, kterou stále řeší soudy, navrhoval propadnutí veškerého majetku. Uvedl to ve čtvrtek server iROZHLAS.cz.

Podle něj Rath na přelomu roku využil situace, kdy mu soudy uvolnily do té doby zaplombovaný majetek a prodal sedm nemovitostí nebo podíly v nich synům a partnerce. Nemovitosti mu justice zajistila, když v roce 2012 policie začala vyšetřovat jeho korupční aféry. Loni v červnu ho soud v první větvi kauzy pravomocně poslal do vězení a zablokovaný majetek na podzim uvolnil.

"Navrhoval jsem propadnutí celého majetku a z tohoto pohledu to hraje důležitou roli. Je podle mě evidentní, proč to David Rath udělal. (...) Majetek byl zajištěný, teď není, ale potom už nebude z čeho brát," řekl webu státní zástupce Pražák. Podle Rathova advokáta Romana Jelínka za prodejem majetku nebyla snaha o to, aby se jeho klient vyhnul propadnutí nemovitostí. "Propadnutí majetku nikdy nepřicházelo v úvahu," napsal serveru Jelínek. Podle něj bylo cílem získat peníze na splacení uloženého peněžitého trestu.

Podle realitních makléřů, které iRozhlas oslovil, byly ale Rathovy hostivické domy prodány pod cenou. Podle zjištění serveru Rath prodal podíly v sedmi nemovitostech za 4,9 milionu korun. Všechny prodejní smlouvy, které Rath a jeho rodina na přelomu roku uzavřeli, zatěžuje i tzv. zřízení služebnosti. Rathovi to umožňuje nemovitosti dál užívat pro vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti, doplnil server.

Letos v lednu soud zatím nepravomocně dal Rathovi ve druhé části jeho kauzy za přijímání úplatků a manipulace se zakázkami osmileté vězení. O rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest. Uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest.

Sedmiletý trest vězení Rath dostal loni v červnu za přijímání úplatků při výběrovém řízení na opravu Buštěhradu. Soud mu nařídil zaplatit i deset milionů a stanovil také náhradní trest 2,5 roku vězení pro případ, že by peněžitý trest neuhradil. Prvních pět milionů Rath zaplatil letos v únoru, termín k zaplacení druhé části měl do 20. června. Bývalý politik však požádal o prominutí zbytku peněžitého trestu.