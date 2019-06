Rath ukončil desetihodinový přednes odvolání

Bývalý středočeský hejtman David Rath v pondělí u pražského vrchního soudu ukončil desetihodinový přednes svého odvolání proti rozsudku, podle kterého by za korupci při zadávání zakázek vypisovaných Středočeským krajem měl jít na 8,5 roku do vězení. Někdejší politik se podrobně vyjádřil ke všem obviněním. Uvedl také, že soud zkrátil jeho právo na obhajobu, když mu neposkytl přístup ke všem listinám, a vrátil se k tvrzením o podjatosti prvoinstančního soudu i politických tlacích na jeho odsouzení. Státní zástupce následně navrhl jeho odvolání zamítnout.

Obžaloba v takzvané první větvi Rathova korupčního případu viní někdejšího politika a dalších deset lidí z přijímání úplatků, uplácení a manipulace výběrových řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory a středočeských nemocnic. Rath dostal loni v červnu nepravomocný trest 8,5 roku vězení. O rok nižší trest vyměřil prvoinstanční soud bývalé ředitelce kladenské nemocnice Kateřině Kottové a jejímu manželovi Petrovi, kteří podle spisu patřili k hlavním organizátorům celého případu. Rath a Kottovi do zadržení policií podle obžaloby převzali úplatky v hodnotě 38 milionů.

"Rozsudek byl psán velmi manipulativně," uvedl v pondělí mimo jiné Rath, který od počátku kauzy trvá na své nevině. Předseda odvolacího senátu poté přečetl odvolání syna bývalého hejtmana, který například napsal, že jeho otec před vstupem do politiky jako lékař zachránil mnoho životů a upozornil na to, jaký má kauza dopad na jeho rodinu. Také on uvedl, že je Rath nevinný.

Podle státního zástupce ale prvoinstanční soud neudělal žádné chyby, není ani potřeba další rozsáhlé dokazování. Žalobce se vymezil zejména proti tvrzením advokátů některých obžalovaných o tom, že se Krajský soud v Praze neřídil pokyny odvolacího senátu. Pražský vrchní soud se totiž zabýval případem již v roce 2016, kdy stejný rozsudek prvoinstančního soudu zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.

"Předstírat, že rozsudek Nejvyššího soudu neexistuje, je zcela nemožné," prohlásil státní zástupce. Odvolací senát by měl podle něj v kauze již pravomocně rozhodnout a nevracet ji zpět krajskému soudu.

Spolu s Rathem a Kottovými v první části případu vystupují tehdejší manažeři stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly. V případu figuruje také podnikatelka Lucia Novanská, jejíž firma tendry pro kraj organizovala. Soud jim udělil nepodmíněné i podmíněné tresty vězení.