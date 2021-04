Ředitel školy: Kvůli absenci praktické výuky si učni práci tolik neosvojí

Učni v posledním ročníku učebních oborů na Střední odborné škole (SOŠ) Jarov v Praze 9 budou mít letos praktickou výuku o měsíc déle než je pravidlem. Do dílen tak budou budoucí zedníci, klempíři, instalatéři, tesaři a další chodit i v červenci, aby dohnali dlouhý výpadek praktické výuky, která se mnoho měsíců konala jen přes počítač. Přesto lze očekávat, že si letošní absolventi tříletých učebních oborů odnesou ze školy méně znalostí než dříve. Sdělil to ředitel školy Miloslav Janeček. V pondělí se tam k praktické výuce vrátilo asi 750 žáků, kteří se věnují stavebním a zahradnickým oborům.

"Uzavření praktické výuky u učebních oborů byl a je obrovský problém. On-line výuka funguje poměrně dobře u teoretické výuky, nikoliv u odborného výcviku. U něj je zásadní to, co se učni naučí v dílnách prakticky, tedy zda si osvojí manuální činnosti, které budou předmětem jejich práce," řekl Janeček.

Kritizoval tak, že praktická výuka učňů, zvláště těch v posledních ročnících, nebyla pro ministerstvo školství větší prioritou. Letošních absolventů učebních oborů je v republice asi 25 tisíc, dodal ředitel SOŠ Jarov. Podle Janečka dřívějšímu povolení praktické výuky nahrával i fakt, že výuka v učebních oborech je běžně rotační a děje se ve venkovních prostorách nebo v rozlehlých dílnách, kde je omezený počet osob. Na jednoho učitele odborného výcviku, tedy mistra, totiž připadá nejvíce 15 učňů, výjimkou však není ani nižší počet žáků.

Za běžné situace představuje praktická výuka v SOŠ Jarov polovinu učební doby. Během měsíců, kdy byla praktická výuka v dílnách vládními opatřeními vůči šíření koronaviru zakázaná, posílali mistři v rámci on-line praktické výuky svým žákům například videa, která zachycovala jednotlivé činnosti, pracovní návody nebo manuály. Přestože jejich předmětem byly praktické činnosti, podstata výuky zůstala pouze teoretická, jak nastínil ředitel školy. "Třeba zedníkovi můžete poslat informace, jaké přísady má dávat do malty nebo jak postavit zeď, ale dokud si to několikrát sám nevyzkouší, tak se to nenaučí. Stejně jako se bez praxe truhláři nenaučí dělat skříně a malíři malovat," uvedl.

Letošní třeťáci tak neměli kvůli omezením daným koronavirovou situací téměř polovinu tříleté učební doby plnohodnotný odborný výcvik. Zatímco teorii se díky výuce přes počítač podle ředitele Janečka žáci naučí podobně dobře, jako kdyby se učili ve třídách, manuální dovednosti si kvůli uzavření dílen ve škole neměla většina žáků kde osvojit. I proto budou učni na SOŠ Jarov do školy k odbornému výcviku docházet i v červenci. "Za necelé tři měsíce praktické výuky mistři učňům všechny potřebné pracovní činnosti předvedou a proberou je. Nezbude ale čas na procvičení dovedností, které je v případě manuálních prací zcela zásadní," vysvětlil Janeček.

Posouvat se bude i termín závěrečných zkoušek. Žáci tříletých učebních oborů v pražské škole je letos budou podstupovat na konci srpna. Podoba zkoušek bude zjednodušená. Zatímco obvykle má zkouška tři části, a to písemnou, ústní a dvoudenní praktickou zkoušku, tak letos v SOŠ Jarov písemná část zkoušky nebude. Snížení kritérií pro udělení výučního listu se však podle ředitele neplánuje.

K praktické výuce se v pondělí vrátili žáci středních škol a studenti závěrečných ročníků vysokých škol. Celkem se návrat do laboratoří, dílen či ateliérů týká zhruba 130 tisíc mladých lidí. Učit se budou s povinnými respirátory a testováním na covid-19.