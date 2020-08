Ředitelé škol obdrží manuál s pokyny k výuce během epidemie

Ředitelé škol mají na počátku tohoto týdne dostat do datových schránek manuál pro výuku v době koronavirové epidemie. Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků. V pondělí se s dokumenty seznámí vládní zdravotní rada. Veřejnost chce ministerstvo školství o obsahu dokumentů informovat až poté, co je dostanou školy, sdělila minulý týden mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Nový školní rok začne pro všechny žáky 1. září ve školách a podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by školy měly fungovat "jak nejnormálněji to půjde". Jarní scénář, kdy ze dne na den byly školy uzavřeny, se opakovat nemá. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) před časem uvedl, že plány nepočítají s tím, že by se například dělily třídy. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.

V případě, že by se ve škole vyskytla nákaza, měla by podle Plagy o jejím případném uzavření rozhodovat krajská hygienická stanice. Hygienická opatření či upravený režim jídelen ale podle něj budou směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, spíše jen jednotlivé třídy. Pokud by se někde epidemie zhoršila na nejvyšší stupeň rizika, bylo by podle Plagy možné dočasné dvoutýdenní uzavření škol a přechod na on-line výuku.

Učitelé si stěžují na málo informací

Někteří učitelé si ale stěžují na nekoncepční přístup ministerstva, nedostatek informací a nemožnost dialogu a opožděné řešení situace. "Zatímco v sousedním Polsku tamní ministerstvo představilo tyto manuály již 5. srpna, u nás zatím zaznívají jen návrhy, které opět ukazují odtrženost jejich autorů od reality školní výuky," uvedl místopředseda ODS Martin Baxa. Podle předsedkyně spolku Učitelská platforma Petry Mazancové mělo být nejdříve vyřešeno legislativní ukotvení distanční výuky a popsány všechny způsoby podpory rodinám i školám pro případné opětovné zavedení distanční výuky.

Novelu školského zákona, která zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky, v pondělí projedná vláda. Formu výuky na dálku návrh ale nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

Podle kritiků ministerského přístupu by školy v souvislosti s nákazou měly dostat možnost rozhodnout například o rozpůlení tříd a jejich střídání ve škole po týdnu. Měly by mít i možnost ze zdravotních důvodů a ochrany zdraví ostatních odmítnout žákovi vstup do školy, pokud má vyšší teplotu či odmítá dodržovat nastavené podmínky, uvedla Mazancová, jejíž spolek má asi 300 členů. V základních školách pracuje podle statistik ministerstva školství 82 283 učitelů.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova.