Ředitelské volno může působit potíže rodičům, výuka by nebyla

Případné zvýšení počtu dnů ředitelského volna ve školách kvůli epidemii covidu-19 může způsobit problémy rodičům malých dětí. V pondělí to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Podle něj je potřeba vyřešit to, jak rodiče zajistí péči o děti, když v současnosti při ředitelském volnu nemají nárok na ošetřovné.

Spíše než ředitelé by podle něj měli o epidemických záležitostech rozhodovat hygienici. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová by upřednostnila to, aby ředitelé mohli rozhodnout o výuce na dálku.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) minulý pátek uvedl, že vzhledem k sílící vlně epidemie covidu-19 navrhne na zasedání vlády ve středu navýšit počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie. Návrh chce projednat ve stavu legislativní nouze. Za dobu ředitelského volna či prázdnin nedostávají rodiče školáků do deseti let krizové ošetřovné, které se jinak vyplácí po celou dobu nařízeného uzavření třídy či školy.

Podle Zajíce by navýšení ředitelského volna bylo dobré v situaci, kdy nečekaně z výuky vypadne velké množství pedagogů, a to zejména pokud kvůli nemoci nemohou ani pracovat. "Problém ovšem může nastat tehdy, pokud za současné situace není ředitelské volno provázané s ošetřováním členů rodiny, takže pak někteří rodiče mohou mít problém s tím, jak zajistit péči o hlavně malé děti," řekl. Bylo by podle něj také vhodnější, kdyby situace související se zdravotními problémy řešily krajské hygienické stanice a nebylo to jen na odpovědnosti ředitelů škol. "Pak totiž nastávají i takové situace, kdy se nespokojenost některých rodičů snáší na hlavy ředitelů," vysvětlil.

Podle Schejbalové by ředitelské volno nic nevyřešilo. Upozornila, že by při něm navíc odpadla výuka. "Já bych byla raději, kdybychom my ředitelé měli možnost sami vyhlásit distanční výuku a přejít na ni po určitou dobu, kdy nám chybí hodně pedagogů, popřípadě hodně dětí," uvedla. Podotkla, že jen v pražském Gymnáziu Nad Štolou, kde je ředitelkou, chybí nyní kvůli epidemii 15 vyučujících ze zhruba 80. "Je to taková situace, že supluje, kdo může," řekla.

Opatření nové vlády vnímá Schejbalová ve srovnání s předešlým obdobím jako spíše chaotičtější. "Bohužel musím říct, že je to horší, protože se to velice často mění," zhodnotila. Minulý týden podle ní školy dostaly finální informace o nastavení opatření od pondělka v pátek poté, co předtím z ministerstva školství přišly předběžné informace. Zmatek vnímá například v tom, že se učitelé na různých typech škol testují na covid-19 různě často. Například vyučující na vyšších odborných školách se nyní testují dvakrát týdně, ale pokud učí zároveň ve střední škole, musejí se testovat jen jednou týdně. Podle Schejbalové tak lidé už ztrácejí přehled o tom, která opatření momentálně platí. Podobně se vyjádřil i Zajíc.