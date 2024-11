Reformu penzí už není možné odkládat, řekl ve Sněmovně Jurečka

Důchodovou reformu není možné podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dál odkládat s ohledem na schodky penzijního systému. Současných penzistů se nedotkne, ohradil se ministr dnes ve Sněmovně vůči tvrzením zástupcům opozice. Poslanci projednávají spornou důchodovou novelu druhým jednacím dnem. Očekává se, že se ani dnes k hlasování o podobě předlohy nedostanou a debata bude pokračovat příští týden.

Reforma se odkládá podle Jurečky dvě desetiletí, systém je dlouhodobě v minusu a v přebytku končil jen výjimečně. "Důchodovou reformu, ať chceme nebo nechceme, udělat musíme a nejde to už odkládat dál," řekl ministr.

Jurečka se vrátil ke středečním výrokům lídrů ANO a SPD Andreje Babiše a Tomia Okamury o tom, že o peníze přijdou i nynější penzisté. Ministr to popřel a vyzýval autory těchto tvrzení, ať je doloží konkrétními ustanoveními navrhované novely. "Budeme všem valorizovat důchody plně o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Rozhodnutí padlo loni," uvedl.

Nesouhlasné opoziční reakce pak vyvolala Jurečkova slova o tom, že mu nejvíce vadí, když se lže. Babiš mimo jiné opět prohlásil, že reforma je "podvodem na zaměstnance a mladé lidi". Když se ANO dostane do vlády, změní ji, zopakoval. "Důchodci si zaslouží důstojný důchod, důstojný život a my na to peníze seženeme, protože jsme je vždycky sehnali," prohlásil Babiš.

Jurečka řekl, že penzijní novela obsahuje i "bolavá opatření", konkrétně jmenoval další posunování věku pro odchod do penze. Reforma ale podle něho zahrnuje také pozitivní opatření, jako je možnost společného vyměřovacího základu manželů a ocenění pečujících o příbuzné.

Po Jurečkově vystoupení se ve Sněmovně rozhořela debata v takzvaných krátkých poznámkách. Například Olga Richterová (Piráti) opakovaně žádala Jurečku o stanovisko k pozměňovacímu návrhu TOP 09 a ODS, který by podle ní "brutálně osekal" okruh pracovníků v náročných profesích s nárokem na předčasnou penzi. Poslanecká vystoupení se týkala řady témat včetně porodnosti nebo demografie. K běžné debatě, v níž kolem 11:30 bylo 26 přihlášek, se dolní komory zatím nedostala.