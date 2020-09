Regiony postižené těžbou uhlí mohou získat stovky miliard korun, potřebují ale projekty

Regiony postižené těžbou uhlí mohou získat na svou transformaci až stovky miliard korun. Musejí mít ale do dvou let připravené projekty, na které bude možné čerpat evropské a národní zdroje. Celkově může Česká republika v následujícím programovém období z Evropské unie získat až 960 miliard korun. Starostům to ve čtvrtek v Karlových Varech řekli ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Právě uhelné regiony - Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj - by u některých fondů měly buď úplnou exkluzivitu, nebo minimálně výhodu. Peníze mohou čerpat z fondu spravedlivé transformace, fondu obnovy, fondu modernizace, kohezních fondů i fondu React-EU, řekla ve čtvrtek Dostálová. Stěžejní je právě to, aby bylo dostatek projektů připravených do roku 2023.

Například Karlovarský kraj už zpracoval deset programových oblastí, v nichž je okolo 50 projektů, které mají pomoci kraji přeměnit ekonomiku do značné míry závislou na těžbě a zpracování uhlí. "Víc než kdy jindy je dnes důležité vytvořit aktivní komunikační platformu, to znamená starostové, kraj, ministerstva. A přivítali jsme i to, že ministerstva se budou snažit vytvořit i samostatný podprogram na přípravu těch projektů. Je to jedinečná příležitost a nesmíme si nechat ten vlak ujet," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

V Karlovarském kraji už ukončení provozu teplárenské části Sokolovské uhelné začal útlum těžby uhlí. Zároveň jej ale postihly důsledky pandemie covid-19, která tvrdě dopadla na lázeňství a cestovní ruch, které tvoří významnou část zaměstnavatelů v kraji.

Podle Kubise by kraj chtěl získat peníze například do oblasti energetiky, teplárenství, digitalizace, vzdělávání nebo na podporu menších podniků. Projekty ale budou moci překládat i města, obce nebo firmy. Podle Dostálové bude důležitá jak připravenost projektů, tak jejich udržitelnost do budoucna. Ministerstva budou žadatelům aktivně pomáhat s přípravou projektů, přislíbili ve čtvrtek oba ministři.

Jak doplnil ministr životního prostředí Brabec, řada projektů se logicky bude nějakým způsobem týkat ekologie. Proto i administraci například fondu pro spravedlivou transformaci bude dělat ministerstvo životního prostředí. Tento fond je určen evropským regionům, které čeká přechod ekonomiky z uhlí na jiné oblasti hospodářství.