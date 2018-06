Registr tyranů zvířat? Jsem pro, říká šéf TOP 09 Jiří Pospíšil

Ochrana zvířat je jedním za našich prioritních témat. Budeme se mu věnovat, i kdyby nám nepřineslo žádné hlasy ve volbách, slíbil v on-line chatu se čtenáři TÝDEN.CZ europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Právě jeho strana ve sněmovně představila novelu, která výrazně zpřísní tresty pro tyrany němých tváří.

"Naši novelu podepsalo 77 poslanců napříč politickými stranami. Věřím tedy, že návrh bude schválen. Nálada je, dovolím si říct, poměrně pozitivní, poslanci si začínají uvědomovat, že práva zvířat je potřeba chránit," uvedl Pospíšil. Zákon zaprvé zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Dále zavádí nový trestný čin, který bude postihovat množírny zvířat. Zatřetí zavádí nový trest zákazu chovu a držení zvířat.

Pokud zákon skutečně bude schválen, u těchto opatření nezůstane. V budoucnu by mohl vzniknout i speciální registr lidí, kteří se dopustili týrání zvířete, ti by podléhali větší kontrole.

"V některých evropských státech jsou zavedeny registry osob odsouzených za týrání zvířat, protože jde o nebezpečné lidi. Souhlasím, že bychom se touto myšlenkou měli zabývat i u nás," uvedl doslova Pospíšil.

Řada čtenářů se dotázala i na klecové chovy slepic. Ty jsou podle některých svědectví ke zvířatům nešetrné, slepice nemají možnost pohybu, jsou nakažené různými parazity. "Videa jsem viděl a je to otřesné. Jsem přesvědčen, že klecový chov bude postupně v Evropě zakázán. Včera bylo pozdě," má jasno europoslanec.

TOP 09 je občas vyčítáno, že nemá zásadní témata, i proto některé průzkumy hovoří o tom, že by se straně dnes už nepodařilo dostat do sněmovny. S tím ale Pospíšil nesouhlasí, téma ochrany zvířat prý s voličskými hlasy ani nesouvisí. "Osobně můžu říct, že ochrana zvířat je pro mě srdcová záležitost, není to tedy o tom, jestli to přinese voliče, nebo ne. Jsem přesvědčen, že zvířata si zaslouží lepší právní ochranu, než kterou dnes mají," říká Pospíšil, který také prozradil, že je vegetarián a chová dvě fenky amerického bezsrstého teriéra.