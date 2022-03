Reinfekcí koronaviru bylo od začátku epidemie přes 28 300, přes polovinu v lednu

Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje od začátku epidemie koronaviru do konce ledna přes 28 300 případů reinfekcí. Z nich 57 procent bylo za leden 2022, kdy Česko zasáhla vlna varianty omikron, před kterou méně chrání dříve prodělaná infekce. SZÚ o tom v pondělí informoval v tiskové zprávě. Za reinfekci ústav označuje jen obě pozitivity s příznaky nákazy, které dělí nejméně 60 dní. Evidovaných opakovaných nákaz, které nejsou posuzované podle těchto přísnějších kritérií, bylo podle dat ministerstva zdravotnictví do soboty téměř 200 tisíc.

"Za prokázanou reinfekci je považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. U většiny opakovaných onemocnění byl ovšem odstup mezi epizodami podstatně delší," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. Medián intervalu mezi nákazami byl podle něj 356 dní.

Celkově eviduje Informační systém pro infekční nemoci za téměř dva roky od prvních případů více než tři miliony pozitivních testů. Opakovaně pozitivní test mělo dosud téměř 200 tisíc lidí, reinfekcí podle mezinárodních kritérií s příznaky v obou případech evidoval SZÚ do konce ledna 28 341. Za první měsíc roku 2022 jich bylo 16 347.

"Identifikovali jsme také dalších více než 27 tisíc případů možných reinfekcí covid-19, u nichž ale minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. U dalších 65 915 nejasných případů, z nichž více než 80 procent bylo zaznamenáno během ledna 2022, validace nadále probíhá," dodal Kynčl. Skokový nárůst podle něj souvisí s nakažlivější variantou omikron.

Zatímco v loňském roce byl medián věku opakovaně nakažených osob 30 let, za leden to bylo 19 let.