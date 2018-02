Reklamy na půjčky mohou za dluhy, tvrdil Kováčik v Aréně Jaromíra Soukupa

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa prvního místopředsedu vlády Richarda Brabce, kterého se mimo jiné ptal na to, jak probíhají jednání o sestavování vlády, s kým se ANO 2011 nyní baví a jak hodnotí jeden z nejdůležitějších lidí tohoto hnutí sjezd sociálních demokratů? Dalšími hosty Arény Jaromíra Soukupa byli předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a také hejtman Pardubického kraje za ČSSD Martin Netolický.

Hlavním tématem debaty se stala zadluženost českých domácností. "V Česku částka dluhů dosahuje 1,3 bilionu korun. Co tomu říkáte?" vyzval hned v úvodu pořadu své hosty generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. "Je to strašlivé číslo. Společnost by se do takové situace nedostala, kdyby v Česku byly normální platy či důchody a lidé by si tak logicky půjčovat nemuseli. Celá situace je strašná," řekl Kováčik za KSČM. Dodal, že dalším problémem jsou chytlavé reklamy, které lidi přímo navádějí, aby si bezhlavě půjčovali. Na něj navázal místopředseda vlády Brabec.

"To zadlužení českých domácností pramení zejména z hypoték, nicméně jsem přesvědčen, že náš hypoteční trh je zdravý a rozhodně u nás nehrozí žádná hypoteční bublina," kontroval Brabec. A rovnou otevřel palčivé téma, které zajímalo nejen moderátora, který byl velmi dobře připravený, ale také samotné diváky, kteří hostům pokládali různé otázky - a to exekuce.

Všichni představitelé politických subjektů se shodli, že tento problém je velmi vážný a měl by se začít urychleně řešit. Ovšem podotkli, že pokud má dlužník, který spadl do dluhové pasti snahu splácet a projevuje iniciativu, mělo by se uvažovat také nad variantou oddlužení.

Zákaz kouření a EET je za hranou

Rovněž došlo na protikuřácký zákon a jeho zmírnění. "Zatěžovat malé podnikatele na vesnicích EET a ještě zákazem kouření, to je za hranou toho, co je občan schopen snášet," vyjádřil se nesouhlasně k omezením Kováčik. Podle něj by se měli rozhodovat zejména podnikatelé a hospodští, jestli chtějí, aby se v jejich podniku kouřilo, či nikoli, neboť to podle něj narušuje vztahy mezi lidmi na vesnicích a zájem společně debatovat, když kuřáci musí neustále odbíhat ven. S výrokem však nesouhlasil hejtman Netolický.

"Pokud vím, tak většinou se ti kuřáci zase vracejí do hospody, takže bych neřekl, že se ty sociální vazby nějak přetrhávají. Všichni v mém okolí zákon akceptují a nikomu nevadí, chodit ven," oponoval Netolický.

Moderátor Arény se také dostal k tomu nejzásadnějšímu, co otřásá se současnou politickou scénou. "Jak vidíte sestavování vlády, na co teď čekáme?" zeptal se Soukup za ovací publika. Slova se ujal Brabec. "Nečekáme na nic, vypadá to sice, že se nic nedělá, ale stále jednáme o programu. Doposud jsme čekali na sjezd, který je dvoudílný. Jednáme s KSČM, SPD... Uvidíme, s jakou představou nyní přijde ČSSD," popsal aktuální stav z pohledu hnutí. Netolický dodal, že pro stranu ČSSD je velmi důležitá programová shoda, což potvrdil také Kováčik za KSČM a rovněž také host Jaromíra Soukupa Radek Koten za SPD, který seděl v první řadě mezi hosty.

"A jak je na tom ODS?" předal slovo moderátor dalšímu návštěvníkovi Arény, tentokrát představiteli strany ODS Karlu Krejzovi. "Mě se pořád ptají kolegové, proč nejdeme do vlády s ANO, ale problém je v tom, že nás nikdo ani jednou nezmínil," začal. Nicméně připravený Jaromír Soukup uvedl, že to není pravda. "Ta preferovaná varianta tady už zazněla a my v ní nejsme," uzavřel Krejza.