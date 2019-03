Rekonstrukce D11 omezí provoz na dálnici do konce srpna

Silničáři v pátek začnou s rekonstrukcí levé části osmikilometrového úseku dálnice D11 mezi pražskými Horními Počernicemi a Jirny. Provoz bude v úseku omezen do konce letošního srpna. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pravý jízdní pruh dálnice byl opraven už loni. Rekonstrukci za téměř 789 milionů korun provádí stavební společnost Skanska.

Modernizace prvních osmi kilometrů dálnice začala v loňském roce, kdy dělníci opravili pravý pruh dálnice ve směru do Hradce Králové. Letos budou pokračovat na levém pruhu ve směru do Prahy. Opravy zahrnují kompletní výměnu vozovky včetně modernizace dalších zařízení dálnice, například kanalizace. Zrekonstruována bude také křižovatka u Horních Počernic, která dálnici napojuje na Pražský okruh.

Opravovaný levý jízdní pruh tak bude po celou dobu rekonstrukce, která potrvá do konce srpna, uzavřen. Doprava tak bude svedena do pravého jízdního pruhu. Řidiči budou moci využívat dvou zúžených jízdních pruhů v obou směrech. S větším omezením budou motoristé muset počítat od pátku do neděle, kdy budou silničáři v úseku instalovat dopravní omezení.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a z plánovaných 154 kilometrů je hotovo zhruba 91 kilometrů. Od srpna 2017 dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3. Letos začala výstavba 15,5 kilometrů dlouhého úseku mezi Hradcem Králové a Smiřicemi.