Rekonstrukce státu: Rezignaci Babiše nechceme. Jde nám o víc

Občanská platforma Rekonstrukce státu usiluje v současné době o prosazení sedmi pojistek nezávislé justice, čímž podle svých slov reaguje na "překvapivou" změnu na ministerstvu spravedlnosti. Jak říká iniciátor projektu, právník Pavel Franc, rezignací premiéra země nepožadují, ale bojují za zachování demokratických institucí. Spolupracují s organizací Milion chvilek pro demokracii? A mají lidé důvod demonstrovat? Nejen na tyto otázky odpověděl právník v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ.

Co je to vlastně Rekonstrukce státu?



Je to platforma sdružující protikorupční organizace a občany, kteří chtějí prosadit lepší zákony proti korupci a klientelismu. Vznikli jsme v roce 2013, tedy ještě za Nečasovy vlády, a to kvůli urgentní potřebě začít systémově řešit korupci v České republice. Přišli jsme s devíti praktickými návrhy změn zákonů a prosadili jsme jich pět. Díky tomuto mimořádnému úspěchu pokračujeme dál a řešíme jak témata prevence korupce, tak dobré správy státu.

Co by se tedy muselo stát, abyste si řekli, že už k "rekonstrukci státu" došlo a vaše práce je u konce?

Vznikli jsme jako dočasný projekt. Dokonce jsme v roce 2017 ohlásili, že končíme, když jsme prosadili pět z devíti zákonů, což je fenomenální úspěch. Naše členské organizace a partneři nás však přesvědčili, abychom pokračovali dál. U "našich" protikorupčních zákonů totiž může hrozit, že budou vykostěny. Stále se proto věnujeme práci na protikorupčních zákonech i hlídání již přijatých opatření. Ovšem jestliže byla v roce 2012 hlavním tématem protikorupční legislativa, tak v tomto volebním období je hlavním tématem zachování demokratických institucí.

Pojistky justice jsou vlastně jedním z projevů, jak chránit třetí pilíř demokracie, aby byl nezávislý. Jsou také bezprostřední reakcí na překvapivou změnu na pozici ministra spravedlnosti v kontextu toho, že je premiér Babiš vyšetřovaný. Policie předala spis státnímu zástupci a doporučila vypracovat obžalobu. To znamená, že se celá věc dostává do sféry justice. V takovém případě je opravdu nutné, aby byl ministr spravedlnosti nezávislou a důvěryhodnou osobností, která odfiltruje případné politické tlaky. Současně však žádáme sedm základních pojistek toho, že nebude docházet k ovlivňování konkrétních kauz.

Vláda ale doposud nepřijala žádnou ze sedmi pojistek nezávislé justice. S premiérem Andrejem Babišem se 19. června sejdete jenom v případě, že vláda splní požadavky pro nezávislou justici. Můžete tyto požadavky přiblížit?

Je to v prvé řadě garance pro nejvyššího státního zástupce, že bude mít pevné funkční období, uvnitř něhož bude odvolatelný pouze na základě kárného řízení. Svůj mandát by vedoucí státní zástupci nesměli opakovat. Tím se zajistí větší nezávislost na vládě. Aktuálně je to tak, že vláda může nejvyššího státního zástupce odvolat prakticky na každém svém zasedání. Pro odvolání nemusí existovat objektivní důvod, jako je pracovní pochybení či nízká výkonnost, a může tak teoreticky být odvolán z důvodů ryze politických. Žádáme také zavedení transparentních výběrových řízení na místa státních zástupců, soudců a předsedů soudů. Důležité je i zveřejňování pravomocných rozhodnutí soudů všech instancí. Jsou to praktické kroky, které může vláda realizovat, aby byla justice nezávislejší, transparentnější a ve výsledku také výkonnější.

Spolupracujete s organizací Milion chvilek pro demokracii?

Ano, spolupracujeme. Rekonstrukce státu má zázemí odborníků a svých členských organizací. Díky tomu jsme vcelku rychle dokázali reagovat na dění na ministerstvu spravedlnosti tím, že jsme připravili sedm pojistek pro nezávislou justici. Bez návaznosti na to nám oznámila iniciativa Milion chvilek pro demokracii, že začne ze stejného důvodu demonstrovat. My jsme je proto oslovili s tím, že máme jasná a konkrétní řešení, které můžeme představit veřejnosti a předat politikům. Milion chvilek je přejalo mezi své požadavky na vládu. To je celá míra naší spolupráce.

V Praze proběhlo už několik demonstrací proti Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, přičemž ta poslední údajně předčila listopad 1989. Co na to říkáte? Mají podle vás lidé důvod demonstrovat? A dá se tím něčeho dosáhnout?

Z našeho pohledu mají demonstrace smysl, dokud vláda neučiní první kroky pro přijetí těchto pojistek. Milion chvilek má daleko rozsáhlejší požadavky. My nepožadujeme rezignaci Andreje Babiše. Rekonstrukce státu je založena na snaze o konstruktivní řešení problémů a hledání podpory pro dobrá řešení napříč politickým spektrem. Vždy jsme s jakoukoliv politickou stranou jednali, pokud byla ochotná podpořit věcná řešení. Snažíme se o to proto i teď, ačkoliv je situace velmi vyhrocená. Vláda by podle nás obavy veřejnosti měla brát vážně, ve hře je důvěra v celý justiční systém.

Co podle vás říká audit Evropské komise? Je Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Domnívám se, že podle nařízení Evropské komise, které vstoupilo v účinnost v srpnu minulého roku, lze říct, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Existuje český národní zákon lex Babiš a když jsme se na něj podívali jako právníci, tak na jeho základě stačí převedení holdingu Agrofert do svěřenských fondů. České a evropské zákony mohou mít pro střet zájmů různě přísná měřítka.

Čeho jste už v rámci jednání s premiérem dosáhli?

Na schůzce 4. června jsme se setkali nejen s premiérem, ale také s novou ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. S ministryní jsme se shodli v tom, že z věcného hlediska jdou tato opatření správným směrem. Během jednání jsme však nepřesvědčili premiéra, že vláda musí pojistky podpořit a přijmout hned teď. Situace chce urgentní řešení. Vyšel ven audit Evropské komise, který může rozjet další vyšetřování a další možnost stíhání Agrofertu. Proto je potřeba, aby byly mimořádné záruky pro to, aby nedocházelo ke zneužití postavení premiéra ve vztahu k justici.

Co v současné době projednáváte a čeho chcete dosáhnout?

Je toho mnoho a společným jmenovatelem je větší kontrola státu nad hospodařením státních firem. Proto usilujeme o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, aby měl stát k dispozici nezávislý audit - vždyť skrze státní firmy proteče každý rok přibližně 600 miliard korun. Věnujeme se také zákonu o výběru osob do dozorčích rad a řídících orgánů státních firem. Česko dodnes nemá zákon, který by tomuto klíčovému procesu dal jasná pravidla. Aktuálně jsme jen krok od toho, aby Sněmovna zrušila neoprávněné výjimky některých státních firem z registru smluv. Firmy jako ČEZ a České dráhy, které jsou obchodovány na burze, měly dosud úplnou výjimku ze zákona. My jsme navrhli změnu, která nepoškodí jejich obchodní zájmy, a zajistí zveřejňování aspoň některých smluv. Jak vidíte, nezanevřeli jsme ani na protikorupční zákony. Řešíme je a tlačíme dál na pozitivní změny.