Rekonstruovaná vláda by nemusela znovu žádat o důvěru, míní Filip

Pokud by ČSSD odešla z vlády a kabinet byl rekonstruován, nevidí komunisté důvod pro to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) znovu žádal Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Sociální demokraté mají ve vládě pět ze 14 ministrů. Jejich potenciální odchod z vlády je skloňován v souvislosti s otálením prezidenta Miloše Zemana s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

"Nevidím důvod pro to, aby vláda znovu žádala o důvěru, protože výměna nedosáhne ani jedné třetiny," řekl Filip. Ti, kteří s tím nesouhlasí, by podle něj museli požádat Sněmovnu o hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. To se naposledy uskutečnilo před dvěma týdny. Vyvolala jej kvůli návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše pětice opozičních stran (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). Opozice neuspěla, pro její návrh hlasovalo 85 poslanců, stejný počet podpořil vládu, 12 komunistických poslanců se hlasování zdrželo, 18 poslanců nehlasovalo.

Předsedové politických stran zatím podle Filipa nejednali o možnosti předčasných voleb. Považuje tedy toto východisko případného odchodu ČSSD z vlády za předčasné.

KSČM chce zároveň jednat s hnutím ANO, protože v pondělí vláda odmítla návrh komunistických poslanců na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství. Podle předsedy KSČM jde totiž o jednu ze sedmi podmínek, za kterých komunisté tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD. "V pátek se o tom poradíme na výkonném výboru a naplánuji jednání s premiérem Babišem a zástupci hnutí ANO," řekl Filip.

Podle podkladů pro jednání ministrů předloha nepřináší praktické zvýšení ochrany vody a přírodních zdrojů, vedla by k podstatné změně ve vlastnických poměrech. Podle autorů má ústavní novela zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím.