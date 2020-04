Resort obrany zrušil zakázku na odstřelovací pušky, vypíše ji znovu

Ministerstvo obrany na konci března zrušilo zakázku na nákup odstřelovacích pušek. Do tendru se žádný zájemce nepřihlásil. Úřad plánuje soutěž vypsat znovu, zbraně by chtěl nakoupit v roce 2021. Uvedla to Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Ministerstvo chtělo pořídit speciálním silám 12 zbraní H&K 417 ráže 7,62x51mm.

"Veřejná zakázka na nákup odstřelovacích pušek H&K 417 ráže 7,62x51mm byla zrušena, protože ministerstvo obrany neobdrželo žádnou nabídku potenciálních uchazečů," uvedla Zechmeisterová. Ministerstvo předpokládá, že veřejnou zakázku vyhlásí znova, realizována by mohla být v roce 2021. "Zadavatel v současné době čeká na upravenou specifikaci. Pušky jsou určeny pro speciální síly," dodala.

Obrana v zadávací dokumentaci uvedla, že nákup zbraní armáda požaduje kvůli doplnění "na tabulkové počty" a kvůli tomu, že tento typ zbraně již ve výzbroji má.

Odstřelovači patří mezi elitní vojáky. Armáda má několik týmů, které slouží primárně u praporů 4. brigády rychlého nasazení, dále pak u 7. mechanizované brigády, 53. pluku průzkumu a elektronického boje a u jednotek speciálních sil. Své odstřelovače má i Hradní stráž a Vojenská policie. Armádní jednotky jsou podle Zechmeisterové naplněny na téměř 90 procent.

Armádní odstřelovači mají podle ní k dispozici samonabíjecí odstřelovací pušky SVD Dragunov, Falcon, HK 417 a M110, multirážové komplety DTA SRS a DTA HTI a opakovací odstřelovací pušky Sako TRG 22. Některé z nich jsou používány na živé cíle, další slouží jako tzv. antimateriálové zbraně k ničení třeba vozidel nebo opevněných bodů.