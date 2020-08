Respilon vyrábí v Brně respirátory, v provozu budou dvě linky

Brněnský výrobce ochranných pomůcek Respilon už v Brně zahájil výrobu respirátorů. V komerčním provozu je zatím jedna automatická linka, druhá se testuje a do provozu by se měla dostat v září. Zatím podnik vyrábí v jednosměnném provozu, ale plánuje třísměnný, díky čemuž by se měla denní produkce na obou linkách dostat na 150 tisíc vyrobených respirátorů denně, řekla výkonná ředitelka firmy Jana Zimová.

Původně chtěla firma vyrábět už v květnu, ale kvůli problémům s dodávkou linky do Evropy začala až výrazně později. "První linka už funguje několik týdnů. Měli hodně objednávek ze zahraničí z B2B sektoru, tedy od obchodníků. Jakmile jsme je naplnili, začali jsme nabízet první typ respirátoru i na našem e-shopu. Jedná se o černý respirátor z nanovlákenné textilie s příměsí aktivního uhlí, který kromě záchytu škodlivin eliminuje i pachy," uvedla Zimová.

Již tento týden má být na e-shopu k dispozici bílý respirátor, což je základní typ z nanovlákenné textilie. Zatímco černý stojí v balení po třech kusech 111 korun, bílý bude stát 79 korun. "Zatím máme pouze balení po 50 kusech, ale pracujeme na tom, abychom mohli dodávat i menší balení," řekla Zimová. Nanovlákenná membrána zachytí podle laboratorních testů 99,9 procenta virů, také bakterií, pylových zrn, prachu či smogu. Zároveň je oboustranně prodyšná a vlhkost dechu nemá vliv na záchyt patogenů.

Do konce roku chce Respilon nabízet zákazníkům i na jaře avizovaný respirátor s membránou z akcelerovaného oxidu mědi, který zabíjí veškeré patogeny.

Respirátory budou vyráběny v různých tvarech

Každá z výrobních linek bude vyrábět respirátory s jiným tvarem, což je podle Zimové potřeba s ohledem na různé tvary obličejů. "Každý by si měl vybrat takový, aby mu co nejlépe seděl. Nejde jen o tvar, ale i o velikost. Vyrábíme ve třech velikostech včetně dětské," řekla Zimová.

Firma usilovala o zahájení výroby v Brně, kde si pronajala prostory v Technologickém parku, od jara. Dříve totiž vyráběla v Číně, což se stalo při zahájení koronavirové pandemie problémem, protože se ke svým výrobkům nedostala. Vyráběla také v Turecku, ale i odsud distribuce vázla, a firma tak nedokázala v nejkritičtějších měsících naplnit poptávku a řadu objednávek od zákazníků musela zrušit a vracet peníze. Po oboustranné dohodě firma zrušila i objednávku českého státu.

Respilon se také na jaře dostal do sporu s Vysokým učením technickým kvůli autorským právům. Ani jedna strana spor nyní nekomentuje a podle Zimové pokračují jednání směřující k jeho urovnání.

Respilon je jednou z českých firem, kterým pandemie otevřela dveře na trhu. V posledních měsících se tak začaly vyrábět ústenky a respirátory z nanovláken v řadě podniků a český trh už by neměl být závislý na dodávkách především z Číny.