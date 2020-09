Restaurace se bouří proti omezování zahrádek

V době, kdy se restaurace v historickém jádru hlavního města Prahy vzpamatovávají z koronakrize, chtějí úřady omezit noční provoz zahrádek před jejich provozovnami.

Desítky restauračních zahrádek v historickém jádru hlavního města budou zrušené anebo budou muset zavřít v deset večer. Zbylé zahrádky dostanou výjimku a budou moci mít otevřeno do jedenácti, některé dokonce do půlnoci. Pak už budou muset mít zavřené všechny, byť dříve bylo běžné, že se někde sedělo u stolků i hluboko po půlnoci.

Pražský magistrát chce v době, kdy se mnozí restauratéři snaží vyhrabat z dopadů koronavirové pandemie, výrazně omezit provoz zahrádek před jejich provozovnami. Návrh nového tržního řádu zatím schválili pražští radní, kteří sice vycházeli z doporučení radnice Prahy 1, ale v některých ohledech šrouby utáhli ještě více. O konečné podobě nových pravidel pro restaurační zahrádky ale rozhodne až pražské zastupitelstvo.

Radní Jan Chabr (TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu) uvedl, že omezení zahrádek je kvůli rušení nočního klidu. "Šlo primárně o místa, kde docházelo ke konfliktu nočního života s místními obyvateli," řekl Chabr. Dodal, že například na náplavkách byly všechny výjimky zrušeny a všechny zahrádky budou muset skončit v deset večer.

Proti těmto plánům se postavili restauratéři, ale i někteří politici. Tvrdí například, že je nesmysl měnit v tuto dobu platná pravidla pro provoz zahrádek, když ani není jasné, které restaurace dopady koronakrize vůbec přežijí.

Kratší otevírací doba sníží tržby

Stěžují si ale samozřejmě také na to, že kvůli zkrácené otevírací době přijdou o zákazníky a sníží se jim tržby. "Každá omezení se nás citelně dotýkají," řekl TÝDNU například Ladislav Zahálka, který zastupuje společnost provozující restauraci v centru Prahy. Dodal, že podnik může přijít až o miliony korun. Podobně hovoří i další provozovatelé.

Podle expertních odhadů by ovšem o nemalé peníze nepřišli pouze restauratéři, ale rovněž veřejné rozpočty - například kvůli nižšímu výběru daní nebo místních poplatků. Částka by podle odborných kalkulací mohla výrazně překročit 100 milionů korun.

Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) v obecném vyjádření pro TÝDEN uvedl, že by mu připadalo nelogické, aby Praha na jednu stranu podporovala podnikatele v tom, že jim odpustí nájem v městských prostorách, a na druhou stranu je v podnikání omezovala. Zkrácení otevírací doby má podle něho smysl jedině tam, kde skutečně dochází k rušení nočního klidu.

"Všichni, kdo se v tom léta pohybujeme, víme, že předzahrádky nejsou problém. Turisté jsou zvyklí, že večeře je jejich hlavní jídlo a posezení na zahrádce je vyvrcholením dne. Nikdo se tam neopíjí. Personál zahrádek je naopak ten, který často umravňuje kolemjdoucí, aby hosté měli na zahrádkách klid," uvedl před časem Petr Bauer, předseda Asociace zaměstnanců a podnikatelů v pohostinství POHO.

"Samozřejmě se stává, že provoz zahrádky může skutečně někoho ze starousedlíků rušit, ale to je řešitelné. U některých provozoven jsme lidem zaplatili silnější výplně oken kvůli lepšímu odhlučnění. Razíme cestu, že dlouholetý podnikatel se stará o své okolí a nechce být na obtíž. Zahrádky přinášejí do rozpočtu města i městské části stovky milionů ročně. Tak je z části investujme do lepšího odhlučnění bytů rezidentů a neomezujme podnikání, ze kterého můžeme mít prospěch všichni," dodal Bauer.

Omezení provozu zahrádek už ve hře bylo

Radikálně chtělo omezit provoz zahrádek minulé vedení radnice Prahy 1 v čele s Pavlem Čižinským (Praha 1 Sobě), které mělo loni na podzim v plánu navrhnout, aby magistrát zrušil všechny výjimky, takže by všechny zahrádky musely zavřít v deset večer. V lednu byl však Čižinský odvolán a nahradil ho dosavadní první místostarosta Petr Hejma (STAN), který řekl, že o případném zrušení výjimky se rozhodne u každé zahrádky zvlášť.

Nově navrhovaná pravidla počítají s tím, že by do půlnoci mohly mít otevřené zahrádky například na Václavském nebo Staroměstském náměstí, do 23. hodiny třeba na náměstí Republiky, v Celetné nebo v Jindřišské ulici a do 22. hodiny ve Spálené, na Masarykově nábřeží či Na Kampě.

"Věříme, že nové vyhodnocení provozní doby zahrádek bude zárukou zklidnění centra v nočních hodinách a zvýšení komfortu pro místní obyvatele a že bude pozitivně motivovat provozovatele zahrádek. V případě problémů je Komise pro obchod a služby připravena se provozní dobou znovu zabývat," uvedla radnice prvního pražského obvodu.