Restaurace se plní rezervacemi, míst mohou využít jen polovinu

Restaurace a hospody v Brně už mají rezervacemi zaplněných několik míst. Na otevření, které jim od čtvrtka po téměř dvou měsících umožní rozvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru, se těší a jsou připraveni. Nelíbí se jim ale omezení kapacity na polovinu a podmínka nejvýše čtyř lidí u stolu. Podle provozovatelů podniků, výdělek stěží pokryje náklady.

Prosinec bývá pro gastro podniky nejsilnějším měsícem. Kvůli letošnímu omezení ale jejich provozovatelé vysoké tržby nečekají. "Máme hodně rezervací na pátek i na sobotu, ale stoly jen po čtyřech lidech je problém. Už v květnu jsme měli rezervace firem pro konání vánočních večírků, to je zrušené. Není to nic moc, ale aspoň něco," řekl majitel restaurace Havana Radek Novotný.

Dodal, že ze svých 45 zaměstnanců nemusel propustit nikoho. V době uzavření restaurace totiž pracovali tak, že svým autem rozváželi jídlo. "Meníček šlo každý den docela hodně," poznamenal.

Omezení podmiňující otevření nelibě nese majitel restaurace Štatl a pivního restaurantu U Kozáka Pavel Podsedník. "Z 21 stolů jsme udělali 10, ale bojím se, že místo čtyř lidí si k němu sednou dva nebo dokonce i jeden zákazník. Z praxe vím, že se to stává. Uvidíme, jak to bude vypadat. Pravděpodobně ale stejně budu muset nějaké lidi propustit. Poloviční obsazenost nám nevydělá ani na náklady," sdělil.

Rezervace už plní také restauraci Mazaný Anděl. "Některé firmy večírky zrušily, jiné řekly, že budou sedět po čtyřech. Volají i normální zákazníci. I tak ale očekáváme poloviční tržbu. Je to problém, protože listopad s prosincem obvykle vydělá na další čtvrtrok, kdy jsou tržby nižší. My jsme nyní rádi především za to, že můžeme jít do práce. Po první vlně nás tady zůstala hrstka lidí, propouštěli jsme, ale zatím nabírat znovu nebudeme. Nemyslíme si, že se byznys zlepší," konstatovala manželka majitele Blanka Horáková.

Problém s omezenou kapacitou se v Pivovarské restauraci Moravia rozhodli vyřešit přebudováním salonku na standardní část podniku. "Dohromady budeme mít 70 míst. Už máme nějaké rezervace, ale nevíme, co čekat. Někteří lidé se bojí, jiní těší. Připravili jsme proto menší jídelní lístek, ať neděláme tak velké objednávky. O většinu firemních večírků jsme přišli, ale připravujeme alespoň catering," sdělila jednatelka Miloslava Šibalová.