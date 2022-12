Revizorku v Mostě napadla v autobuse MHD cestující

Revizorku v Mostě napadla v autobuse městské hromadné dopravy cestující. Mladá žena neměla platný jízdní doklad, revizorku udeřila pěstmi do hlavy. Zakročili přivolaní strážníci. Napadení, které se odehrálo v těchto dnech, vyšetřuje policie. V úterý o tom informoval mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Jiří Holý. V letošním roce je to druhý fyzický útok, slovních je podle mluvčího nespočet.

Cestující měla u sebe pouze zlevněnou jízdenku. Revizorka chtěla zjistit, zda má nárok na slevu, proto ženu požádala o občanský průkaz. Jelikož ho neměla u sebe, chtěla po ní revizorka, aby sdělila datum narození. To cestující učinila, avšak rok narození neodpovídal slevě jízdního dokladu. Ženě bylo 20 let, sleva na jízdném platí do 18 let.

V okamžiku, kdy revizorka prohlásila, že jízdní doklad není platný, napadla jí kontrolovaná pěstmi. Následně přijela městská policie. Revizorka se nechala ošetřit od zdravotníků. Případ podle mluvčího zaznamenala kamera v autobuse a zabývá se jím policie.

Revizoři v Mostě a Litvínově absolvují školení, jak se mají chovat k agresivním cestujícím. Nevýhodou je, že jejich tváře už cestující znají, uvedl Holý. Jsou navíc označeni, na zádech oděvu mají uvedeno "přepravní kontrola".

Pokuta za jízdu bez platného dokladu ve vozech MHD činí 600 korun na místě a stejnou částku zaplatí člověk, pokud pokutu uhradí na pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem do pěti dnů od data jejího uložení.