Riziko nehod ve tmě je dvakrát větší, chodci podceňují nošení reflexních prvků

Zimní období a déle trvající tma zvyšují riziko střetů automobilů s chodci na silnicích. Podle dlouhodobých statistik byl v uplynulých deseti letech podíl usmrcených chodců na silnicích v noci vždy více než poloviční. Letos zatím zemřelo při nočních srážkách aut s chodci 23 lidí. Upozornila na to asociace Záchranný kruh. Podle expertů by řadě nehod zabránilo správné používání bezpečnostních reflexních prvků, chodci to ovšem často podceňují.

"V noci je riziko nehody končící smrtí některého z účastníků nehody více než dvakrát větší než za dne. Proto je respektování pravidla 'vidět a být viděn´ zcela zásadní," uvedl Lukáš Hutta z asociace Záchranný kruh, která se podílí na bezpečnostní kampani "Ty to zvládneš - Setkání s realitou".

Chodec se na silnici může ocitnout z řady důvodů, od běžné chůze při krajnici až po pomoc jinému účastníkovi provozu. "V každém případě je zásadní dbát své bezpečnosti, to znamená použít reflexní vesty a fluorescenční prvky. V některých státech, například v Rakousku, si musíte vestu obléct už ve vozidle. To považuji za ideální, protože vystoupíte z vozidla již s reflexními prvky na sobě," podotkl Pavel Žíha z dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Podle expertů potvrzují důvody k používání reflexních či výrazných materiálů při pohybu na silnici dlouhodobě prověřené údaje. Vliv má i barva oblečení chodců. Zatímco v případě modré barvy oděvu je chodec viditelný na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu je to na vzdálenost 55 metrů. U oblečení s reflexním materiálem se posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 metrů, která už podle asociace dává mnohem větší čas pro reakci řidiče.

Další podmínkou pro zvýšení bezpečnosti provozu, na kterou asociace upozorňuje, je správná funkce světlometů vozidla. Jejich špatné nastavení může dohled řidiče zkrátit až o 30 metrů, nebo naopak výrazně zvýšit riziko oslnění protijedoucích řidičů.

Asociace Záchranný kruh je neziskové sdružení záchranářských, vzdělávacích a další subjektů, které se zabývají vzděláváním, prevencí a přípravou v oblastech rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku.