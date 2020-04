Robert Downey Jr. slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Jeho hvězda vyletěla poměrně rychle nahoru. Pak si ale sláva vybrala svou daň a Robert Downey Jr. se stal v polovině devadesátých let drogově závislým. Prošel si náročným obdobím a obecně se předpokládalo, že talent Hollywoodu je nadobro ztracen. Nakonec přišla role Iron Mana a vše se obrátilo o sto osmdesát. Dnes je Downeymu 55 let a vstupuje do nové, postkomiksové fáze své kariéry. Kariéry, v níž podal několik pozoruhodných výkonů. Vybrali jsme pět nejlepších.

Chaplin (1992)

Charlie Chaplin bude navěky považován za průkopníka filmové komedie. Dokázal rozesmát miliony lidí, aniž by promluvil. Jeho gestika a mimika mluvila za tisíc slov. Jeho jedinečný herecký um byl obzvlášť pozoruhodný, vezmeme-li v úvahu, v jak chudém prostředí vyrůstal. Moc radosti a štěstí v dětství nedostával, v dospělosti ho ale o to více rozdával.

Jeho život zachytil režisér Richard Attenborough a do role Chaplina si nemohl vybrat lepšího herce. Downey se nejen vzhledově maximálně připodobnil, ale rovněž se věrohodně naučil i neverbální složku interakce. Za svůj výkon byl dokonce nominován na Oscara.

Zodiac (2007)

David Fincher (Sedm, Zmizelá) je uznávaným a respektovaným režisérem, který má v Hollywoodu výsadní pozici podobně jako Christopher Nolan, Ridley Scott či Wes Anderson. Reputaci si získal mimo jiné právě i díky filmu Zodiac pojednávajícím o "lovu" na sériového vraha, který v 60. a 70. letech řádil v Severní Karolíně.

Downey si zde zahrál vedlejší postavu, novináře Paula Averyho, který se dá charakterizovat jako věčně opilý, a přesto nesmírně schopný investigativec.

Iron Man (2008)

Definitivní zlomová role, která obrátila hercovu kariéru naruby. Ani on sám určitě nečekal, co bude v následujících dekádách následovat, když natočil vůbec první film v rámci Marvel Cinematic Universe. Takzvané marvelovky změnily celý filmový svět: už řadu let jsou komiksovky žánrem, který plní sály kin a kapsy studií.

Marvel Studios spadající pod Disneyho pak hraje v tomhle trendu, který sám nastavil, zcela zásadní roli a Robert Downey Jr. je jeho nejznámějším ambasadorem jakožto hlavní superhrdina Iron Man. Právě příběhem Tonyho Starka to všechno začalo a rozhodně ještě neskončilo, byť pro něj osobně ano, neboť jak známo v Avengers: Endgame se s Iron Manem rozloučil heroickou smrtí.

Sherlock Holmes (2009)

Nejen komediant Chaplin a superhrdina Iron Man, ale také i snad nejznámější detektiv, kterého kdy svět poznal. Moderní zpracování Sherlocka Holmese v podání režiséra Guye Ritchieho (Podfu(c)k, Gentlemani) je možná ve stínu famózního seriálu z produkce BBC, kde v životní roli září Benedict Cumberbatch, rozhodně ale jde o kvalitní podívanou.

Viktoriánské prostředí, dynamické rychlostřihy, nekompromisní rvačky a vychytralé zápletky a rozuzlení. Downey si v roli liboval, spolupráce s Judem Lawem jakožto doktorem Johnem Watsonem si pochvaloval a často se nechával slyšet, že by rád natočil i třetí díl. Podle posledních informací by se skutečně mělo brzy začít natáčet. Samozřejmě až potom, co ustoupí pandemická krize kolem koronaviru.

Avengers: Endgame (2019)

Nejvýdělečnější film historie. Je třeba něco dodávat? Tříhodinová závěrečná týmovka superhrdinů, kteří se v poslední dekádě stali hlavním fenoménem současné popkultury. Uzavřel se 11 let trvající příběh napasovaný do 22 filmů a Downey v něm hrál klíčovou roli. Jak už jsme napsali výše, právě jeho postava Iron Man neboli Tony Stark se ve finále postaral o definitivní poražení mocného padoucha Thanose.

V Endgame, který byl především scénáristicky obdivuhodně zpracovaným filmem, podal natolik dobrý výkon, že Hollywoodem nějaký čas kolovala silná kampaň za to, aby byl nominován na Oscara. Nakonec šel ale na podzim do kin Joker, kde zazářil Joaquin Phoenix a bylo jasné, že nic takového se nestane.