Rodiče letos dětem podle prodejců vybírají kvalitnější školní batohy než dříve

Rodiče letos na školních batozích pro děti nešetří a vybírají kvalitnější modely než dříve. Někteří obchodníci sledují také vyšší poptávku po tzv. barefoot obuvi, která simuluje chůzi naboso. Týká se to bot na ven i přezůvek. Školní výbavu lidé podle prodejců nakupují většinou podle seznamů potřebných pomůcek, které dostanou ze škol. Přestože je často mají už od srpna, nákupy mnozí rodiče nechávají až na poslední chvíli.

Zákazníci řetězce Tesco podle mluvčího společnosti Václava Koukolíčka při výběru školních aktovek více dbají na kvalitu, než tomu bylo v minulosti. Jinak síť podle něj neeviduje žádné výrazné nárůsty či poklesy v jednotlivých skupinách papírenského zboží. Obecně podle Koukolíčka v předchozích letech i letos platí, že týden, ve kterém začíná škola, je prodejně nejsilnější. "Je patrné, že většina zákazníků nakupuje podle seznamu, který obdrží ve škole. Pouze minimum zákazníků se nechává inspirovat sortimentem přímo v prodejně. Potvrzuje to, ze většina Čechů nechává nákup až na poslední chvíli a kupují jen to, co musí," uvedl. Doplnil, že výjimkou jsou nákupy pro prvňáky, kterým rodiče výbavu pořizují většinou v srpnu.

I v hypermarketech Globus lidé mají letos větší zájem o certifikované batohy a aktovky než loni, řekla mluvčí společnosti Aneta Turnovská. Globus podle ní letos mimo jiné zařadil do prodeje tzv. barefoot obuv. U zákazníků má velký úspěch, naopak mírně nižší poptávka je podle Turnovské po klasických přezůvkách. Globus dále hlásí meziroční nárůst prodeje o 40 procent u dětského sportovního oblečení, jako jsou tepláky, mikiny a trika. Více se podle Turnovské prodávají i boty na venkovní a sálové sporty.

Zatímco v kamenných prodejnách očekávají vyšší zájem o školní výbavu do poloviny září, na internetu podle nákupního rádce Heureka.cz tyto nákupy vrcholí v průběhu srpna. "Prodeji školních brašen, penálů, svačinových boxíků a dalšího vybavení do škol se letos na internetu dařilo výtečně, dokonce ještě o deset procent lépe než vloni o prázdninách, kdy prodej také znatelně vyrostl," uvedl šéf analytiků Heureky Michal Buzek. Kromě klasického sortimentu jsou podle něj stále oblíbenější papírové kornouty pro žáky prvních tříd. Letos jsou podle něj prodeje dvojnásobné oproti loňsku.

Za výbavu pro prvňáka rodiče letos podle společnosti Česká distribuční zaplatí zhruba dva tisíce korun, o 200 korun více než loni. Nejnákladnější položkou zůstává aktovka. Kvalitní školní batoh ve střední cenové hladině lidé po slevě podle České distribuční seženou za 999 korun, loni ji pořídili za 649,50 Kč.