Rodiče mají podle Čechů sledovat aktivitu dětí na sítích

Podle 86 procent Čechů by rodiče měli kontrolovat aktivity dětí na sociálních sítích. Využívat by je děti měly až od 15 let, míní více než polovina lidí. Vyplývá to ze srpnového průzkumu vzdělávacího projektu Digitální pevnost, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů. Projekt o tom informoval v tiskové zprávě.

Hranice pro vstup na sociální síť Facebook je 13 let, což považuje za vhodné jen pětina Čechů. Podle 53 procent respondentů by děti měly být na sítích aktivní až od 15 let a každý sedmý Čech by sociální sítě povolil až od nabytí dospělosti.

Důležitá je podle respondentů kontrola potomkovy aktivity. Podle 86 procent lidí by měli mít rodiče přístup k profilům svých dětí. Zhruba půl na půl jsou mezi nimi rozděleni lidé, podle nichž by rodiče měli na aktivitu dětí dohlížet preventivně, a respondenti, kteří by ke kontrole přistoupili pouze při podezření na problém. Právo na soukromí by u dětí na sítích mělo být respektováno jen podle 11 procent Čechů.

Liší se názory na to, do jakého věku by rodiče měli děti kontrolovat. Podle třetiny Čechů by tak měli činit až do 18 let, téměř dvě pětiny lidí považují za nejvhodnější dohled do 16 let. Do 12 let by děti kontrolovalo 22 procent respondentů.

"Rodiče by měli kontrolovat hlavně komunikaci na sociálních sítích a sledovat, zda si jejich děti nepíšou s cizími lidmi. Pokud ano, je dobré zkontrolovat obsah zpráv včetně fotek. Měli by s dětmi také mluvit o tom, jaké informace a fotky na sociálních sítích sdílí. V některých případech děti bez rozmyslu zveřejňují i svou adresu nebo fotky, které mohou být atraktivní pro pedofily," poznamenal expert projektu Digitální pevnost Miloslav Lujka.

Povinnou digitální výchovu na školách by podle průzkumu uvítalo 95 procent Čechů. Více než dvě třetiny se domnívají, že by to měl být pravidelný předmět, podle zbytku by stačila jednorázová lekce. Hlavní roli v prevenci má ale podle odborníků rodina.

"U mladších dětí doporučujeme využívat blokaci stránek s nevhodným obsahem a omezit internet do určité večerní hodiny, aby děti netrávily noci na mobilu. Místo zábavných aplikací je dobré jim nainstalovat spíše nějaké vzdělávací, na kterých nevzniká závislost. Existují i aplikace, které rodičům umožňují sledovat digitální aktivitu dětí na dálku. Do mobilu by dětem měli nainstalovat také dobrý antivir, protože i děti mohou být obětí hackerských útoků," dodal Lujka.