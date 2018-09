Rodičovská by se měla výrazně zvýšit

Rodiče, kteří zůstanou doma s malými dětmi, by od července příštího roku mohli začít dostávat o 40 tisíc korun vyšší rodičovský příspěvek než dnes. Celková částka by se zvedla z 220 tisíc korun na 260 tisíc korun. Ministerstvo práce dokončilo novelu, kterou se teď chystá předložit k připomínkám. Novinářům to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní navrhovaný rozpočet na příští rok s výdaji na vyšší rodičovskou už počítá.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slibuje, že zvýší rodičovskou na 300 tisíc korun. Přidání se rozdělí do dvou etap. Jedním z důvodů je i chystaná evropská směrnice ke sladění práce a rodiny, která by mohla pravidla péče o děti upravit.

"Jedná se o první fázi navýšení z 220 na 260 tisíc korun. V tuto chvíli se dojednává evropská směrnice, která se týká rodinného a pracovního života. Jakmile bude dojednaná, tak bychom chtěli příspěvek navýšit o dalších 40 tisíc. Vzhledem k tomu, že tam očekáváme ještě nějaké další zásadní změny, tak to uděláme ve dvou fázích," řekla Maláčová. Podle ní navrhovaný rozpočet s přidáním počítá, příští rok by to mělo stát asi čtyři miliardy navíc.

Rodičovská činí nyní celkem 220 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat je to 330 tisíc korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají. Měsíčně mohou pobírat od letoška příspěvek až do výše mateřské, tedy 70 procent vyměřovacího základu příjmu. Podle portálu ministerstva práce to může nyní být až 32 640 korun. Čím vyšší je měsíční dávka, tím je rodičovská kratší. Maximálně může trvat do čtyř let věku dítěte.

Vyšší rodičovskou v červnu podle údajů generálního ředitelství úřadu práce dostávalo 16 600 rodičů. Rychlejší čerpání tak zvolilo šest procent matek či otců. Nejvyšší možnou částku úřad vyplácel 18 ženám a šesti mužům. Rodiče, kteří se starali o malé děti, ale nejčastěji pobírali rodičovský příspěvek mezi 6 a 7,6 tisíci korunami. Na rodičovské je podle statistik ministerstva práce přes 98 procent matek a necelá dvě procenta otců.

Se zvýšením rodičovské počítala i koncepce rodinné politiky, kterou loni v září schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministerstvo práce v dokumentu navrhlo, aby se rodičovská zvedla aspoň na 250 tisíc korun. Ročně to rozpočet mělo stát zhruba 3,07 miliardy navíc.

Od roku 1995 do roku 2008 se vyplácel pevný rodičovský příspěvek, a to až do čtyř let dítěte. V roce 2007 částka činila 7582 korun měsíčně. V roce 2008 se zavedla třírychlostní rodičovská se stejnou celkovou částkou 220 tisíc korun.