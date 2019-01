Rok 2019: volby do Evropského parlamentu a růst důchodů

Volby do Evropského parlamentu nebo očekávané daňové změny budou patřit mezi hlavní události začínajícího roku 2019. Nový rok přinese zvýšení minimální mzdy, růst důchodů ale pravděpodobně i zpomalení tempa růstu ekonomiky. Bude pokračovat i vývoj kauz premiéra Andreje Babiše (ANO), a to vyšetřování údajného dotačního podvodu u farmy Čapí hnízdo nebo šetření Evropské komise ohledně možného porušení pravidel o střetu zájmů u dotací pro holding Agrofert. Česko si letos také připomene 30. výročí sametové revoluce a 15 let od vstupu do Evropské unie.

Po loňském roce, kdy se rozhodovalo o prezidentovi, třetině Senátu i o složení obecních zastupitelstev, půjdou letos Češi k volbám pouze jednou. Budou vybírat 21 národních zástupců v Evropském parlamentu. Hlasování v 27 zemích EU ovlivní i složení příští Evropské komise. Pro budoucnost unie ale bude důležitý i vývoj na počátku roku, kdy se rozhodne o způsobu, jakým Británie na konci března odejde z EU.

Domácí politiku ovlivní i volební sjezdy pěti z devíti sněmovních stran. Lidovci a Starostové určitě vedení změní, protože předsedové Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Petr Gazdík (STAN) se o další mandát ucházet nebudou. Naopak u hnutí ANO se očekává jednoznačné potvrzení předsedy Babiše. Předsednické funkce ve svých stranách budou obhajovat také Jan Hamáček (ČSSD) a Jiří Pospíšil (TOP 09)

Během roku by mělo začít platit několik novinek v oblasti daní, pokud Senát schválí a prezident podepíše daňový balíček, který už projednala Sněmovna. Výdajové paušály pro živnostníky by se měly zvýšit z jednoho na dva miliony korun, stát by také měl zavést spotřební daň na zahřívaný tabák, změní se uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Není jasné, zda se v příštím roce podaří vládě spustit třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb, protože příslušný zákon ještě neprošel prvním čtením ve Sněmovně.

Od začátku roku se zvýší minimální mzda o 1150 korun na 13 350 korun. Zvýší se také platy učitelů, policistů a hasičů. Ministerstvo financí i analytici ale upozorňují, že v příštím roce lze očekávat zpomalení tempa růstu ekonomiky.

Česko letos také čeká další rok bohatý na významná výročí. V lednu si připomene 50 let od smrti Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na březen připadá 20. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance i 80. výročí obsazení Československa nacisty a zřízení Protektorátu Čechy a Morava. V květnu uplyne 15 let od vstupu Česka do Evropské unie a v listopadu si země připomene 30 let od sametové revoluce, která ukončila komunistický totalitní režim.