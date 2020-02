Rok 2020? Češi ho moc optimisticky nevidí

O Češích se často říká, že jsou věčně nespokojení a zbytečně pesimističtí. Jak se ale zdá, jsme s aktuální situací u nás vesměs celkově spokojeni. Horší je to už s tím, jaká očekávání máme do roku 2020. Vyplývá to z výsledků každoročního výzkumu, který letos v lednu již podesáté uskutečnila výzkumná agentura Médea Research.

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, s jakými očekáváním vstupují Češi do nového roku. Výzkumníci zjišťovali nejen to, jaká mají obyvatelé očekávání spojená s vývojem celé společnosti, ale také jaký vývoj očekávají ve svém osobním životě. Výsledky nedopadly nejhůř. Téměř polovina české populace hodnotí situaci u nás jako dobrou, naopak lidí, kteří hodnotí celkovou situaci v ČR negativně, je jen něco málo přes 20 procent.

Nespokojenost s politikou

Dlouhodobě jsou Češi nejméně spokojeni s tím, jak se společnost vypořádává s mírou korupce v zemi. Nějakou pozitivní změnu v této oblasti očekává v tomto roce pouhých 8 % české populace, což je nejmenší podíl od roku 2013. Tato skepse se ukazuje jako dlouhodobá a v posledních letech se prohlubuje.

Nespokojenost nadále panuje také se situací na naší politické scéně. Aktuálně ji kladně hodnotí přibližně pětina obyvatelstva a nějaké zlepšení v této oblasti v roce 2020 očekává jen 12 % obyvatel České republiky - to představuje jeden z nejmenších podílů od roku 2011.

Muži jsou pozitivnější

V posledních několika letech dělá Čechům vrásky i vývoj tuzemské ekonomiky. Zatímco ještě v roce 2017 hleděla více než polovina obyvatelstva na budoucí vývoj české ekonomiky s nadějí, letos je to jen 26 % populace.

Celkově nespokojeni jsou také lidé u nás s náladou ve společnosti. Změnu k lepšímu v tomto roce očekává jen 17 % populace. I v tomto případě se jedná o jeden z nejmenších podílů za posledních deset let.

Výrazně optimističtější, pokud se jedná o vývoj politiky, ekonomiky, korupce a celkové nálady v české společnosti, jsou v porovnání s celou populací hlavně nejmladší obyvatelé ČR ve věku od 18 do 24 let. Pozitivněji vidí budoucnost Česka v těchto oblastech také muži než ženy.

Profesní i osobní život

V osobním životě ve většině případů Češi žádné zásadní změny neočekávají. Výrazněji se projevuje pouze trend, podle kterého se v posledních několika letech snižuje podíl lidí, kteří očekávají pozitivní vývoj vlastní finanční situace nebo situace v zaměstnání.

Zlepšení situace v zaměstnání očekává v tomto roce 26 % obyvatel ČR, což je nejméně od roku 2014. V posledních čtyřech letech navíc soustavně klesá podíl lidí, kteří hledí s optimismem na vývoj vlastní finanční situace. Letos očekává pozitivní vývoj v této oblasti 36 % obyvatel České republiky.

Zlepšení situace ohledně bydlení očekává v tomto roce 31 % české populace a zlepšení partnerských vztahů čeká 36 % obyvatelstva.

Ve srovnání s celou populací mají lepší očekávání od vývoje osobního života zejména lidé ve věku od 25 do 40 let, nejhůře naopak vidí svou budoucnost v roce 2020 lidé ve věku 61 a více let.

